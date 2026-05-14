Эти знаки Зодиака вот-вот вырвутся из 'черной полосы' и начнут все заново

После 14 мая 2026 года представители трех знаков Зодиака почувствуют, что ситуация наконец начинает меняться к лучшему. Главным астрологическим влиянием этого периода станет Венера, а ее энергия принесет больше тепла, любви и внутренней гармонии. Многие ощутят желание делиться добротой и вниманием с окружающими, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Один из самых важных жизненных уроков связан с умением принимать и ценить себя. Любовь к себе – это уважение к собственным чувствам, потребностям и границам. Мы перестаем соглашаться на то, что причиняет боль или лишает внутреннего спокойствия. Во время прямого движения Венеры три знака Зодиака особенно ясно поймут: жизнь становится гораздо легче и счастливее, когда человек относится к себе с искренней заботой.

Рак

14 мая Вселенная будет особенно благосклонна к Ракам. В этот день вы наконец осознаете, что слишком долго недооценивали себя. На самом деле в вас гораздо больше достоинств и силы, чем вы привыкли думать.

Многих с детства учат быть скромными и не говорить о собственных успехах, чтобы не выглядеть самовлюбленными. Однако сейчас вы поймете: уважать и ценить себя – совершенно нормально. Более того, именно это помогает строить счастливую и здоровую жизнь.

Прямое движение Венеры раскроет ваши лучшие качества и сделает их заметными для окружающих. И поскольку вы перестанете сомневаться в себе, другие люди тоже смогут увидеть, насколько вы притягательны и искренни.

Весы

Весам очень легко располагать к себе людей. В вас есть природное очарование, перед которым сложно устоять. В четверг влияние Венеры усилит вашу привлекательность и подарит ощущение внутреннего комфорта, что сделает вас еще более приятным собеседником.

Вы умеете оставаться открытыми и дружелюбными, не переходя границы и не навязываясь окружающим. Вы просто ведете себя естественно, а люди сами тянутся к вашей энергии и хотят чаще находиться рядом.

Кроме того, вы умеете проявлять внимание и заботу практически ко всем, кто находится рядом. Именно эта теплота делает вас особенно ценными для окружающих. В этот период любовь, поддержка и искреннее общение помогут вам почувствовать себя намного счастливее.

Лев

В четверг Львы снова окажутся в центре внимания – и это именно та атмосфера, в которой вы чувствуете себя наиболее уверенно. Во время прямого движения Венеры ваше чувство юмора, легкость и умение не драматизировать ситуацию будут приносить радость не только вам, но и окружающим.

Вы умеете разряжать напряжение и поднимать людям настроение. Во многом потому, что не требуете от других слишком многого и умеете принимать их такими, какие они есть.

Ваша щедрость и доброжелательность заставят людей чувствовать себя рядом с вами спокойно и безопасно. Сейчас окружающих особенно будет притягивать ваша искренность, теплота и открытость. Энергия Венеры поможет раскрыть ваши лучшие стороны и сделает вас одним из самых любимых людей этого дня.

