РФ всю ночь массированно била по Киевской области: пострадали 7 человек, в том числе ребенок

Последствия атаки зафиксированы в шести районах области.

Киевская область всю ночь 14 мая находилась под массированной атакой российских ракет и дронов. Пострадали семь человек, среди которых – ребенок. Об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.

По его информации, в Бориспольском районе ранения получили пять человек. Мужчина 27 лет и женщина 56 лет госпитализированы. У мужчины – множественные осколочные ранения живота и грудной клетки, резаные и рваные раны. У женщины – осколочные ранения, сквозная травма лица.

"Также пострадали ребенок трех лет и две женщины 37 и 20 лет. Всем им оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализации они не требуют", – рассказал чиновник.

Кроме того, в Фастовском районе пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные порезы обеих конечностей. У другой – состояние эмоционального шока и острая реакция на стресс.

Всего последствия атаки зафиксировали в шести районах области. Как рассказал Калашник, в Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей, в Обуховском – повреждены три частных дома, в Броварском – три частных дома, автомобиль и предприятие.

"В Бориспольском районе поврежден многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки. В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом. В Белоцерковском районе – частный дом", – отметил он.

Атака РФ 14 мая

Как сообщал ранее УНИАН, в результате атаки россиян на Киев один человек погиб, 29 – получили ранения. В Дарницком районе после попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек. Произошли разрушения и пожары в других районах столицы.

По информации Воздушных сил, ночью по Украине было выпущено 15 ракет и десятки дронов. Всего с вечера 13 мая россияне запустили 3 ракеты "Кинжал", 18 баллистических "Искандеров-М/С-400", 35 крылатых Х-101 и 675 различных ударных БПЛА. По состоянию на 8:00 наша ПВО сбила/подавила 29 крылатых ракет Х-101, 12 "Искандеров-М/С-400" и 652 вражеских БПЛА.

