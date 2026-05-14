В Украине потеплеет до +20° и даже выше: когда температура повысится

Уже в ближайшие дни температура повысится, будет и не холодно, и не жарко, но дожди продолжатся.

В ближайшие дни температура повысится. Практически по всей старне температура будет подниматься до +20° и даже чуть выше, однако о летнем тепле пока речи не идет. Несмотря на повышение температуры, дожди продолжатся и на этой неделе, и в начале следующей. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Сегодня, 14 мая, в Украине еще будет свежо и даже прохладно, особенно на севере страны, где ожидается всего +16°...+18°. Везде, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей пройдут дожди и грозы.

Перед выходными в Украине станет теплее. Температура в большинстве областей повысится до более комфортных +19°...+21°, только на северо-востоке еще задержится прохлада +16°...+18°. Дожди с грозами - на востоке, а также местами на севере и западе страны.

На выходных дожди в Украине продолжатся, только на юге и в большинстве центральных областей ожидается в основном сухая погода. Температура уже будет повышаться до +19°...+23°.

В начале следующей недели, 18 мая, кратковременный дожди ожидаются по всей Украине. Температура существенно не изменится - по всей старне ожидаются комфортные +19°...+23°.

Когда дожди прекратятся - прогноз синоптика

Синоптик Виталий Постригань говорит, что улучшение погоды вероятно только с середины следующей недели.

"По предварительным прогнозным оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую погоду как минимум до 20 мая не стоит", - говорит он.

