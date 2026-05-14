Это описание следует составить следующим образом:

1. Состояние дел.

2. Стратегии сторон.

3. Сценарии.

Однако описывать состояние дел не буду, потому что кто следит, тот и так все знает, а кто не следит, тот все равно не верит чужим оценкам.

Стратегии сторон остаются неизменными с осени.

Стратегия России заключается в том, чтобы продолжать давить на Силы обороны Украины с целью медленного продвижения любой ценой; продолжать давить на украинское общество кинетически и информационно с целью распространения уныния и желания капитулировать; продолжать запугивать европейцев с целью заставить прекратить поддержку.

Стратегия Украины заключается в нейтрализации вражеских усилий во всех сферах и в усилении ударов по самому больному месту империи – по кошельку, с целью сокращения нефтяного экспорта и добычи.

Стратегия США заключается в том, чтобы абстрагироваться от невыгодной для себя российско-украинской истории и сосредоточиться на более важных театрах военных действий.

Стратегия Европы заключается в выигрыше времени для развертывания производства и вооруженных сил. Тот факт, что США не будут защищать Европу, наконец-то принят как данность.

Стратегия Китая заключается в том, чтобы ждать. Китай все устраивает: Россия ослабевает, США изолируются от Европы, все идет по плану.

США не могут и не хотят давить на Россию. Китай может, но при условии, что США сильно попросят; а США не будут просить, потому что Китай за это потребует слишком высокую цену.

Россия не может и не хочет остановить войну. Не хочет, потому что российское руководство еще верит в успех своей стратегии: еще немного, и Украина пойдет на дно. Не может, потому что:

не имеет денег на перевод экономики на гражданские рельсы;

не может лишить высшие элиты заработков на войне;

не имеет что показать населению в качестве победы;

не имеет решения, куда девать армию лузеров, которых нельзя возвращать домой в случае мирного соглашения, потому что разнесут Россию на куски, как в 1917 году.

В прошлом году Путин последовательно отклонял все предложения красивого выхода. Сейчас уже красивых выходов не осталось. Путь только один – вперед, в бетонную стену на полной скорости.

Это означает, что Россия будет продолжать войну, сколько сможет, и прекратит тогда, когда не сможет. Простыми словами: есть деньги – есть война, нет денег – нет войны.

Вечных войн не бывает, ресурсы ограничены, дно уже видно.

Поэтому особого разнообразия сценариев нет. Заявлением о необходимости отступления ВСУ из четырех областей Путин показал, что не вступил в контакт с реальностью.

Российская экономика летит вниз. До земли далеко, следовательно, полет нормальный. По всем показателям, летом придется конфисковывать депозиты населения. Дед не может меньше стрелять, поэтому вы будете меньше есть.

Голодных бунтов в России не ждите. Все сценарии возможных изменений связаны с расколом элит. Такова уж российская традиция, тропозависимость истории.

Следующие новости будут не раньше августа. Я особо ничего не ожидаю, но это традиционно сложный месяц для РФ. Если ничего не будет (а скорее всего, ничего не будет), то дальше – в ноябре.

Праздник приближается. В то же время нужно отметить, что Божьи жернова мелют очень медленно, но неумолимо. Черные лебеди бывают, но делать на них ставку неуместно.

Важно нам самим не упасть. Напомню: у нас есть достаточная поддержка Европы, и мы не слишком зависим от США. Наши слабости, в основном, внутренние. Поэтому держите свой чердак в порядке, а крышу – прочно закрепленной.