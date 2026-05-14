Что делать с сансевиерией в мае, чтобы листья стали пышнее и ярче

Сансевиерия считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, но весной ей все же нужен особый уход.

Сансевиерия, также известная как "щучий хвост", отлично подходит даже начинающим цветоводам. Однако именно в мае растение выходит из периода покоя и требует немного больше внимания, пишет Homes and Gardens.

С повышением температуры многие начинают чаще поливать комнатные растения, но с сансевиерией важно не переусердствовать. Она относится к суккулентам и накапливает влагу в плотных листьях.

Поливать растение нужно только после полного высыхания грунта. Весной и летом почва пересыхает быстрее, чем зимой, поэтому проверять ее состояние стоит чаще, но ежедневный полив сансевиерии не нужен.

Также издание настивает, что в период активного роста сансевиерии требуется хорошее освещение. Весной растение лучше переставить ближе к окну, где много яркого рассеянного света.

При этом прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, поэтому оставлять цветок под палящим солнцем не стоит. Достаточное количество света помогает растению наращивать новые листья и сохранять насыщенный цвет.

Важно помнить, что на широких листьях сансевиерии быстро скапливается пыль, из-за чего растению сложнее получать свет. Периодически протирайте листья мягкой влажной тканью. Это не только улучшит внешний вид цветка, но и поможет ему лучше расти.

Когда пересаживать сансевиерию - выбираем время правильно

Сансевиерия не любит слишком частые пересадки, но со временем корням становится тесно. Если корни начали выглядывать из дренажных отверстий, а рост замедлился, растение пора пересаживать.

Май считается идеальным временем для пересадки. Лучше использовать рыхлый грунт для суккулентов и кактусов, который хорошо пропускает воду и воздух.

Чем подкормить сансевиерию весной - советы

Весной сансевиерия нуждается в дополнительном питании. Для этого подойдет универсальное жидкое удобрение для комнатных растений.

Как пишет издание, подкармливать цветок достаточно один раз в месяц. Главное – не превышать дозировку, иначе листья могут потерять цвет и растение испытает стресс. Перед использованием удобрение желательно разводить слабее, чем указано в инструкции.

