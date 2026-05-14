Встреча Трампа и Си в Пекине: лидеры сделали первые заявления

Выступления президентов начались с обмена дружественными месседжами, но Си сразу же обозначил, на какой вопрос он ждет ответа от Трампа.

В Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампас китайским лидером Си Цзиньпином. Уже появились первые заявления президентов.

По данным ЦЗИ, в своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками.

"Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", – заявил он.

Видео дня

Также Си Цзиньпин поделился, что всегда верил, что у его страны с США есть много общих интересов. "Я всегда верил, что у наших двух стран больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной – это возможность для другой", – сказал он.

Отдельно Си затронул тему Тайваня, назвав ее "важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях":

"Если его не урегулировать должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт".

В целом китайский лидер даже назвал встречу с главой Белого дома знаковой и такой, за которой наблюдает весь мир.

В свою очередь Трамп восхвалял величие китайского лидера:

"Вы, Си Цзиньпин, – великий лидер. Я говорю это всем: вы – великий лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп во время визита будет добиваться помощи Китая в решении вопроса войны с Ираном. А Пекин рассчитывает использовать встречу для стабилизации торговых отношений с США.

Визит Трампа в Китай

11 мая стали известны даты визита Дональда Трампа в Китай. Министерство иностранных дел опубликовало официальное подтверждение, отметив, что по приглашению Си Цзиньпина президент США посетит Пекин с трехдневным визитом.

Ранее этот визит был отложен из-за начала войны США и Израиля против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: