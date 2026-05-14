В США возник неожиданный дефицит культовой винтовки АК-47: что произошло

Зарубежные производители заявляют, что теперь уделяют больше внимания вооружению Европы в связи с возможной агрессией со стороны Москвы.

Семейство винтовок типа АК-47, которое десятилетиями считалось самым узнаваемым оружием в мире, внезапно начало исчезать с полок магазинов в США, пишет The New York Times.

"Вдруг ничего не осталось", – заявил оружейник Джим Фуллер, которого считают одним из "крестных отцов" рынка АК в Штатах.

Как сообщается, причиной такого дефицита стал целый комплекс геополитических факторов. От жестких санкций и тарифов до последствий российского вторжения в Украину.

По имеющимся данным, цена на автомат, который в 80-х годах стоил копейки, теперь выросла в пять раз, превратив его в дорогой "бутиковый товар".

Так, европейские заводы, которые ранее поставляли комплектующие в США, теперь меняют приоритеты. Генеральный директор польского производителя WBP Яцек Попинский отметил:

"Из-за тарифов очень трудно конкурировать с американской продукцией, поэтому нам пришлось больше сосредоточиться на европейском гражданском рынке".

Производители заявляют, что опасаются возможной агрессии со стороны Москвы и отдают предпочтение вооружению собственных стран.

Кроме того, популярность АК подорвал стремительный рост цен на боеприпасы. Как известно, калибры 7,62 и 5,45 миллиметра сейчас критически необходимы украинским силам на фронте, что создало огромный дефицит на гражданском рынке.

По словам Блейна Бантинга, владельца Atlantic Firearms, за последние 12 месяцев продажи АК существенно упали. По его мнению, покупатели все чаще выбирают американскую AR-15 из-за ее доступности.

