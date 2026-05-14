Путин специально ударил по Киеву в день визита Трампа в Китай, - полковник ВСУ

Таким образом РФ хотела продемонстрировать свои возможности, считает Кащенко.

Россия намеренно запланировала на 14 мая удар по Киеву, ведь в это время проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай. Таким образом она хотела продемонстрировать свои возможности и надавить на болевые точки Соединенных Штатов. Об этом в эфире Эспрессо сказал полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко.

По его словам, есть три причины, почему Россия захотела "перемирия" до 9 мая. Во-первых, "чтобы за это время собрать количество средств ПВО вокруг Москвы".

"Соответственно, были оголены инфраструктурные и военные объекты. И чтобы минимизировать нанесение Украиной ударов по этим объектам, РФ предложила "перемирие"", – отметил военный.

Видео дня

Во-вторых, считает Кащенко, Россия хотела показать всему миру, что якобы хочет о чем-то договориться. А в-третьих – враг за эти несколько дней не использовал дроны в больших количествах, поэтому смог накопить достаточный потенциал для массированной атаки.

Удар по Киеву 14 мая

Как сообщал ранее УНИАН, в результате атаки россиян на Киев число раненых составляет 33 человека. Также известно о трех погибших. В Дарницком районе после попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Есть разрушения также в Оболонском и Днепровском районах столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив, что главной целью ночного удара был Киев. По его словам, в городе есть повреждения в 20 местах – это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура.

Как пояснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ночь 14 мая была чрезвычайно напряженной для украинской ПВО, ведь сразу после массированного удара по западным областям Украины враг, не дав времени Силам обороны на отдых, направил большое количество средств воздушного нападения на столицу. По его мнению, противник "хочет поразить сердце страны, достичь каких-то своих целей и на информационном фронте, показать, что они не собираются идти на уступки".

Вас также могут заинтересовать новости: