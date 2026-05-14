'Импульс утрачен': Рубио высказался о мирных переговорах между Украиной и РФ

Госсекретарь США заявил о потере динамики переговоров и подчеркнул, что Вашингтон готов вновь выступить посредником в урегулировании конфликта.

Соединенные Штаты готовы содействовать дипломатическому завершению войны России против Украины и надеются на возобновление переговорного процесса между сторонами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем готова выступать посредником в мирном урегулировании конфликта.

Рубио отметил, что в последние месяцы переговоры "несколько потеряли импульс", а стороны все больше полагаются на ситуацию на поле боя и внешние экономические факторы.

В то же время госсекретарь США выразил надежду, что в ближайшее время, в частности после заявлений российского руководства, Украина и Россия вновь вернутся к диалогу.

"Украинцы чувствуют все большую уверенность в своих позициях на поле боя; они пережили зиму; россияне испытывают определенный оптимизм, поскольку цена на нефть выросла. Но, надеемся, будь то благодаря заявлению Владимира Путина или чему-то другому, надеемся, что вскоре мы дойдем до того момента, когда обе стороны вновь начнут диалог. И мы готовы взять на себя роль посредника и довести это до завершения", – заявил Рубио.

Отдельно Рубио подчеркнул, что США остаются единственной страной, способной выполнять роль эффективного посредника, если стороны согласятся на переговоры.

"Если кто-то другой хочет попробовать, пусть пробует, но обе стороны постоянно говорят нам, что мы единственные, кто может это сделать", – сказал госсекретарь.

По данным FT, и Россия, и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США. Обе стороны считают, что дипломатический процесс фактически зашел в тупик и имеет низкие шансы на возобновление в нынешних условиях.

Кроме того, издание пишет, что Путин может рассматривать гораздо более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе.

