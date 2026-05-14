РФ ударила беспилотниками по Харькову: известно о 28 пострадавших

Сегодня армия РФ атаковала Харьков беспилотниками, на данный момент известно о 28 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, враг целенаправленно наносил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
"На данный момент в общей сложности 28 человек пострадали в результате сегодняшнего российского обстрела города, среди них – трое детей", – рассказал он.
В частности, как отметил Синегубов, в Шевченковском районе города взрывные ранения получили 15 человек – десять женщин и пять мужчин.
"Сейчас 12 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, трое из них – в тяжелом состоянии", – заявил чиновник.
Также, по его данным, в Салтовском районе пострадали десять женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет.
"Двое взрослых получили взрывные травмы, ранения осколками стекла и ушибы. У остальных, в частности, у детей, диагностирована острая реакция на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая помощь на месте", – добавил глава ОВА.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания беспилотника в Салтовском районе повреждены семь жилых домов и два общежития.
Ночная атака РФ на Киевскую область 14 мая
Ночью 14 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В Дарницком районе столицы в результате попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. По другому адресу в этом районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.
Как сообщили в полиции Киева, на данный момент известно о четырех погибших в результате атаки. По информации мэра столицы Виталия Кличко, еще 44 человека пострадали.
Также РФ всю ночь массированно обстреливала Киевскую область. В Бориспольском районе ранения получили пять человек, в том числе ребенок. В Фастовском районе – двое. Всего последствия атаки зафиксировали в шести районах области: горели жилые многоэтажные и частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и т. д.