Дефицит кадров: в Службе занятости назвали сферы, где критически нужны работники 50+

По данным Госслужбы, доля работающих украинцев в возрасте от 60 лет в 2025 году достигла отметки в 14%.

В Украине из-за дефицита кадров бизнес начал массово привлекать кандидатов в возрасте от 50 до 60 лет и старше. Работодатели в большинстве регионов готовы пересматривать свои требования, чтобы закрыть критические вакансии. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии "Укрінформу".

Как отмечается в материале, опрос 60 тысяч компаний показал сенсационные результаты: более 66% работодателей, планирующих наем, ждут кандидатов в возрасте даже 60+.

Наиболее лояльными к старшим работникам оказались Киевская, Львовская, Днепропетровская и Полтавская области.

Видео дня

По имеющимся данным, больше всего "пожилых" специалистов сейчас нуждаются промышленность, образование, медицина и агросектор. Глава ведомства объясняет такую тенденцию изменением приоритетов бизнеса.

"Работодатели все больше ценят эмоциональную стабильность, ответственность, лояльность к компании и практический опыт работников старшего возраста. Для многих сфер именно эти качества становятся критически важными в условиях кадрового дефицита", – отметила Жовтяк.

По ее словам, в промышленности критически не хватает инженеров, электриков и операторов станков.

Кроме того, отмечается, что опытные кадры стали основой в энергетике и ЖКХ, где без специфических знаний систем работать невозможно. Также специалисты 50+ обладают огромным потенциалом в логистике, администрировании и консалтинге.

По мнению Юлии Жовтяк, хотя дискриминация еще существует, она изменила форму.

"Главным барьером для кандидатов старшего возраста часто остается не сам возраст, а стереотипы о "цифровом разрыве" и якобы низкой адаптивности. В то же время компании, внедряющие программы переобучения, обычно демонстрируют более высокую готовность к найму. Сегодня возрастная дискриминация в основном носит скрытый характер. Вместо прямого отказа из-за возраста кандидаты нередко слышат формулировки о "чрезмерной квалификации" или "несоответствии корпоративной культуре", – подчеркнула она.

Как указано в отчете Службы занятости, по состоянию на 2025 год люди в возрасте старше 60 лет составляют уже 14% всех работающих украинцев. Главными же "козырями" таких кандидатов остаются надежность и способность быстро учиться новому.

Привлечение мигрантов

Ранее УНИАН писал, что из-за дефицита рабочей силы в городах уже начали появляться иностранные работники. В некоторых регионах, в частности в Черкассах и Ивано-Франковске, их привлекают к строительству, дорожным работам и на коммунальные предприятия. Это связано с нехваткой кадров из-за миграции людей за границу, мобилизации и дефицита рабочих профессий.

Местные власти и бизнес вынуждены искать работников за пределами Украины, оформляя рабочие визы для иностранцев. Эксперты отмечают, что такая тенденция может только усиливаться в будущем, если дефицит кадров сохранится.

Вас также могут заинтересовать новости: