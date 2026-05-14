США вдвое повысили цену на Patriot для Швейцарии и отложили поставки

Швейцария может заплатить за американские зенитные ракетные комплексы Patriot более чем вдвое больше, чем предусматривал контракт 2021 года. Одновременно сроки поставки систем ПВО снова сдвигаются, а конкретные даты Вашингтон пока не называет. Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.
В 2021 году Швейцария заказала пять батарей ЗРК Patriot за 2,3 млрд швейцарских франков – тогда это составляло примерно 2,5 млрд долларов США. Однако уже в 2025 году американская сторона официально предупредила, что не сможет поставить комплексы в установленные сроки – с 2026 по 2028 год.
После этого швейцарские власти попросили зачесть уже уплаченный аванс в размере 650 млн франков в счет оплаты истребителей F-35 Lightning II, заказанных ранее.
В марте 2026 года правительство Швейцарии заявляло, что стоимость Patriot может вырасти примерно на 50%. Однако теперь, по данным журналистов, в Министерстве обороны страны ожидают уже значительно большую сумму – 4,6 млрд швейцарских франков, или почти 5,9 млрд долларов.
Таким образом, в швейцарской валюте цена американских ЗРК фактически удваивается, а в долларовом эквиваленте возрастает более чем в 2,3 раза.
Отдельной проблемой остаются сроки поставки. По информации издания, задержка может составить не менее пяти лет. Если ранее Швейцария рассчитывала получить Patriot в начале 2030-х годов, теперь эти сроки могут сдвинуться еще дальше.
На этом фоне правительство страны планирует обсудить дальнейшую судьбу контракта. Среди возможных вариантов – закупка альтернативных систем ПВО и ПРО. По данным Defense Express, швейцарское Минобороны уже собирает предложения от компаний из Франции, Германии, Израиля и Южной Кореи.
В то же время эксперты отмечают, что наложить штрафные санкции на США из-за срыва контракта Швейцарии будет сложно, поскольку закупка американского вооружения осуществляется через межправительственные соглашения.
Причинами подорожания и задержек называют сокращение запасов ракет для Patriot в США примерно на 50%, а также изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.
Patriot для стран НАТО
Как сообщал УНИАН, Испания может остаться без новых комплексов Patriot, которые она заказала в США. Все из-за скандального решения испанского правительства, принятого еще в 2013 году.
Для Испании закупка новых ЗРК Patriot важна, поскольку на сегодняшний день на вооружении находятся три батареи, одна из которых на ротационной основе находится в Турции в рамках миссии НАТО.