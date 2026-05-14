США вдвое повысили цену на Patriot для Швейцарии и отложили поставки

Стоимость американских систем ПВО для Швейцарии может вырасти почти до 6 млрд долларов, а сроки поставки сдвинутся как минимум на пять лет.

Швейцария может заплатить за американские зенитные ракетные комплексы Patriot более чем вдвое больше, чем предусматривал контракт 2021 года. Одновременно сроки поставки систем ПВО снова сдвигаются, а конкретные даты Вашингтон пока не называет. Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В 2021 году Швейцария заказала пять батарей ЗРК Patriot за 2,3 млрд швейцарских франков – тогда это составляло примерно 2,5 млрд долларов США. Однако уже в 2025 году американская сторона официально предупредила, что не сможет поставить комплексы в установленные сроки – с 2026 по 2028 год.

После этого швейцарские власти попросили зачесть уже уплаченный аванс в размере 650 млн франков в счет оплаты истребителей F-35 Lightning II, заказанных ранее.

Видео дня

В марте 2026 года правительство Швейцарии заявляло, что стоимость Patriot может вырасти примерно на 50%. Однако теперь, по данным журналистов, в Министерстве обороны страны ожидают уже значительно большую сумму – 4,6 млрд швейцарских франков, или почти 5,9 млрд долларов.

Таким образом, в швейцарской валюте цена американских ЗРК фактически удваивается, а в долларовом эквиваленте возрастает более чем в 2,3 раза.

Отдельной проблемой остаются сроки поставки. По информации издания, задержка может составить не менее пяти лет. Если ранее Швейцария рассчитывала получить Patriot в начале 2030-х годов, теперь эти сроки могут сдвинуться еще дальше.

На этом фоне правительство страны планирует обсудить дальнейшую судьбу контракта. Среди возможных вариантов – закупка альтернативных систем ПВО и ПРО. По данным Defense Express, швейцарское Минобороны уже собирает предложения от компаний из Франции, Германии, Израиля и Южной Кореи.

В то же время эксперты отмечают, что наложить штрафные санкции на США из-за срыва контракта Швейцарии будет сложно, поскольку закупка американского вооружения осуществляется через межправительственные соглашения.

Причинами подорожания и задержек называют сокращение запасов ракет для Patriot в США примерно на 50%, а также изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Patriot для стран НАТО

Как сообщал УНИАН, Испания может остаться без новых комплексов Patriot, которые она заказала в США. Все из-за скандального решения испанского правительства, принятого еще в 2013 году.

Для Испании закупка новых ЗРК Patriot важна, поскольку на сегодняшний день на вооружении находятся три батареи, одна из которых на ротационной основе находится в Турции в рамках миссии НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: