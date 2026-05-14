Река из библейских пророчеств об Армагеддоне, начала пересыхать

Согласно Книге Откровения, Армагеддону предшествует пересыхание Евфрата.

Согласно библейской Книге Откровения, финальной битве между добром и злом будет предшествовать ряд ключевых событий, в том числе пересыхание реки Евфрат.

Так, согласно исследованиям ученых, древняя река действительно начала пересыхать, пишет Iflscience. Отмечается, что эта важная река, от которой зависело выживание древних народов, неоднократно упоминается в Библии, ассоциируясь с Эдемским садом и Книгой Откровения.

Евфрат в Книге Откровения

В 16-й главе Книги Откровения она играет одну из ключевых ролей в последние дни человечества. Ангелы начинают изливать семь чаш гнева Божьего на Землю, что является одним из последних событий, предшествующих финальной битве между Добром и Злом. Шестой сосуд - это отсылка к Евфрату.

Видео дня

"Шестой ангел излил свой сосуд гнева Божьего на великую реку Евфрат. Вода высохла...", - говорится в отрывке из главы.

Что говорят ученые

Исследовательская группа изучила бассейны рек Тигр и Евфрат, включая части Турции, Сирии, Ирака и Ирана, и обнаружила, что с 2003 по 2009 год было потеряно 144 млн куб километров пресной воды. Этот объем примерно эквивалентен объему Мертвого моря.

С того времени ситуация не улучшилась. В отчете Министерства водных ресурсов Ирака было установлено, что река может пересохнуть к 2040 году из-за сочетания климатического кризиса и неэффективного управления водными ресурсами.

Издание отметило, что хотя это, безусловно, "нехорошо", учитывая зависимость жителей региона от реки, в современном мире это далеко не апокалиптично. Но во времена написания Книги Откровения пересыхание реки, безусловно, воспринималось бы именно так.

Другие новости науки

Ранее известный физик Стивен Хокинг предупреждал, что у человечества мало шансов выжить, если оно не освоит другие планеты.

"Не думаю, что человечество переживет следующую 1000 лет, если не расселиться в космосе", - предупреждал Хокинг.

Ученый считал, что существование на одной планете делает человеческую цивилизацию очень уязвимой перед всяческими катастрофами.

Вас также могут заинтересовать новости: