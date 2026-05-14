Один цвет в доме может 'воровать' ваше спокойствие и энергию

Темные и агрессивные оттенки могут создавать напряжение, поглощать свет и негативно влиять на атмосферу в доме, утверждают сторонники фэн-шуй.

Цвета в интерьере влияют не только на внешний вид дома, но и на эмоциональное состояние человека. Некоторые оттенки могут создавать ощущение уюта и спокойствия, тогда как другие – провоцировать усталость, напряжение и внутренний дискомфорт. Об этом пишет KisKegyed.

По принципам фэн-шуй, особенно осторожно следует использовать слишком темные и агрессивные цвета для оформления стен. Такие оттенки способны поглощать естественный свет, из-за чего комната кажется меньше, мрачнее и тяжелее для восприятия.

Специалисты отмечают, что насыщенные цвета часто выбирают для создания элегантного интерьера. Однако без правильного освещения, мебели и чувства меры результат может оказаться не стильным, а угнетающим.

Видео дня

Из-за больших площадей стены существенно влияют на атмосферу в помещении. Именно поэтому после ремонта люди нередко чувствуют, что комната выглядит красиво, но находиться в ней некомфортно. Причиной этого может быть именно неудачно подобранный цвет.

Дизайнеры интерьера советуют соблюдать баланс: яркие или темные оттенки лучше использовать в деталях – декоративных подушках, вазах, картинах или других элементах декора, а не для окраски всех стен в комнате.

Вас также могут заинтересовать новости: