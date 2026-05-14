Никто больше не пользуется кухонными губками: хозяйки переходят на лучшую альтернативу

Эстетика и гигиена в одном флаконе.

Обычная поролоновая губка, которой пользуется большинство из нас, на самом деле является одним из самых грязных предметов в доме, пишет Nők Lapja.

Пористая структура поролона создает идеальную среду для размножения микробов, ведь изделие постоянно остается влажным. Именно из-за этого со временем появляется характерный неприятный запах, который свидетельствует о гниении остатков пищи и активности бактерий внутри.

Помимо вопросов гигиены, как отметила автор материала, обычная губка проигрывает и в эстетическом плане. Яркие неоновые цвета часто вносят визуальный хаос даже в самый современный интерьер, становясь раздражающей деталью в зоне раковины.

Сейчас на смену устаревшему методу возвращается усовершенствованный инструмент прошлого – деревянная щетка с натуральными волокнами.

Как свидетельствуют отзывы тех, кто уже опробовал этот девайс, он обладает рядом существенных преимуществ:

Конструкция щетки позволяет воздуху свободно циркулировать между щетинками, благодаря чему она высыхает за считанные минуты, не оставляя шансов плесени.

Длинная эргономичная ручка позволяет отмывать сложные загрязнения, не погружая кожу в жирную воду и агрессивные моющие средства, что помогает сохранить маникюр и здоровье кожи.

Натуральное дерево и растительные волокна гармонично вписываются в стиль минимализма или эко.

Современные щетки оснащены сменными головками. Когда ворс изнашивается, достаточно заменить только насадку, оставляя основу на долгие годы, что экономит средства.

Уход за таким инструментом максимально прост: его не стоит надолго замачивать, лучше сушить щетиной вниз и раз в год смазывать ручку обычным маслом.

Лайфхаки для хозяек

Ранее УНИАН писал о проверенном способе вернуть полотенцам первоначальный вид. Вместо того чтобы добавлять белый уксус в отсек для моющих средств для смягчения полотенец, стоит добавлять мерную ложку кристаллов соды прямо в барабан стиральной машины. Таким образом, полотенца после стирки кажутся чище и мягче еще до того, как они полностью высохнут.

