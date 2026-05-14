Женщина нашла редкий белый алмаз в уникальном парке США (фото)

Необычная находка стала для женщины символом надежды после тяжелой утраты в семье.

Во время поездки в штат Арканзас жительница Пенсильвания Кешиа Смит нашла редкий белый алмаз весом 3,09 карата. Драгоценный камень был обнаружен в Crater of Diamonds State Park – единственном месте в мире, где посетителям разрешено самостоятельно искать природные алмазы в их вулканическом месторождении.

По словам представителей парка, поездка стала для женщины особенной, поскольку она переживает потерю сына и отца. В публикации администрации парка в Facebook говорится, что эта находка стала для нее "лучом света" и будто была предначертана судьбой.

Смит дала драгоценному камню имя Za'Novia Liberty Diamond – в честь своих внуков и предстоящего 250-летия США. Судя по опубликованным фотографиям, алмаз имеет гладкую поверхность, бесцветный оттенок и по размеру напоминает небольшую бусину.

В парке отметили, что именно такие истории делают это место уникальным.

Государственный парк Алмазный кратер - что известно об этом уникальном месте

На территории Crater of Diamonds State Park площадью около 37 акров посетители могут искать минералы, драгоценные камни и алмазы, а все найденное разрешается оставить себе.

С момента открытия парка в качестве государственного в 1972 году туристы нашли там более 37 тысяч алмазов. Самым крупным считается алмаз Uncle Sam весом 40,23 карата, обнаруженный в 1924 году.

