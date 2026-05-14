Способна ли РФ постоянно запускать более 1400 дронов в сутки: объяснение Defense Express

Эксперты проанализировали, как оккупантам удалось накопить дроны для массированной атаки.

То, что россияне днем 13-го и ночью 14 мая запустили по Украине более 1400 ударных дронов, не означает, что они смогут постоянно поддерживать такой темп. К такому выводу пришли эксперты Defense Express, проанализировав, как меняется со временем количество дронов, запущенных противником.

Они проанализировали, как так получилось, что россияне еще в феврале запускали в среднем за сутки около 140 дальнобойных дронов, а в мае дошли до 1,4 тысячи за 24 часа.

Аналитики напомнили, что последний российский удар начался утром 13 мая. Согласно отчету Воздушных сил, за этот день, с 8:00 до 18:30, было зафиксировано 753 дальнобойных БПЛА. А уже к вечеру враг запустил новые группы дронов. По состоянию на 08:00 14 мая зафиксировали использование 675 дронов, включая ложные цели. Таким образом, подсчитали эксперты, за первые сутки такой атаки враг в общей сложности использовал 1428 дронов различных типов.

"По состоянию на 10 утра заметно приближение к Украине очередных групп "Шахидов" с северного и южного направлений. В связи с чем ключевым вопросом может быть продолжительность этой дальнобойной атаки", – говорится в публикации.

Чтобы найти ответ, в Defense Express проследили темпы применения дальнобойных дронов врагом за последнее время, ссылаясь на отчеты командования Воздушных сил с начала 2026 года:

январь – 4,4 тысячи, среднесуточный темп – 143;

февраль – 5 тысяч, среднесуточный темп – 180;

март – 6,1 тысячи, среднесуточный темп – 197;

апрель – 7,2 тысячи, среднесуточный темп – 240.

первые 13 дней мая (до начала длительной комбинированной атаки) – 2,4 тысячи, среднесуточный темп – 184.

"И уже этого снижения темпа было достаточно для получения резерва в минимум 730 дронов, если брать апрельский показатель. А вместе с увеличенным текущим производством, которое может составлять около 280 единиц в сутки, это вполне объясняет возможность врага запустить 1,4 тысячи дронов за 24 часа. Однако это не означает возможность постоянно поддерживать такой темп", – подытожили эксперты.

Массированная атака РФ 13-14 мая

Как сообщал ранее УНИАН, утром 13 мая Россия начала комбинированный удар по Украине, запустив большое количество дронов на западные области. Специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов обратил внимание, что оккупанты изменили тактику применения "Шахидов". Он подчеркнул, что на этот раз БПЛА двигались вдоль границы с Беларусью "на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве". По его словам, противник рассчитывал перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на запад.

Ночью 14 мая россияне продолжили атаку, применив, кроме дронов, крылатые и баллистические ракеты. По данным Воздушных сил, за ночь было зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БПЛА. По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ за сутки запустила по Украине 1560 дронов и 56 ракет.

