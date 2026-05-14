Как часто поливать огурцы, чтобы собрать богатый урожай летом

Огурцы любят стабильную влажность, но слишком частый или редкий полив может испортить урожай.

Огурцы считаются одной из самых неприхотливых культур, однако к поливу они очень чувствительны. Как говорится на сайте Марты Стюарт, недостаток влаги может привести к медленному росту и деформированным плодам, а переувлажнение – к болезням и загниванию корней.

Как сообщается, огурцы лучше всего поливать утром. За день растения успевают впитать влагу, а листья высыхают до вечера. Это снижает риск грибковых заболеваний. Вечерний полив допустим только в сильную жару, когда почва слишком быстро пересыхает.

Важно учитывать, что в среднем огурцам требуется около 2,5–5 см воды в неделю. В жаркую погоду, особенно на песчаной почве или в контейнерах, поливать растения может понадобиться ежедневно или через день.

Главная задача – поддерживать почву равномерно влажной, но не превращать ее в болото.

Как поливать огурцы - важные правила

Огурцы любят яркий свет и хорошо растут на солнце, но из-за жары почва быстрее теряет влагу. Небольшая тень после обеда поможет сократить испарение воды.

Песчаная и каменистая почва высыхает быстрее, а глинистая дольше удерживает влагу. Лучше всего огурцы растут в рыхлой почве с большим количеством органики.

Чем выше температура, тем чаще нужен полив. В сухую жару растения расходуют влагу быстрее, чем при высокой влажности воздуха.

Огурцы в горшках нуждаются в более частом поливе, особенно если емкость небольшая. В тесных контейнерах корням не хватает влаги и воздуха.

Кустовые сорта быстрее пересыхают из-за небольшой корневой системы. Плетистые разновидности способны добывать влагу из более глубоких слоев почвы и легче переносят засуху.

Солома, компост или скошенная трава помогают удерживать влагу и уменьшают необходимость частого полива.

Как правильно поливать огурцы?

Как пишет издание, лучше всего поливать огурцы под корень, избегая попадания воды на листья. Для этого подходят капельный полив или шланги с медленной подачей воды. Грунт должен промокать примерно на 15–20 см в глубину – это помогает формированию крепкой корневой системы.

О переувлажнении говорят желтые или вялые листья, слабый рост и мягкие стебли. Иногда это может привести к корневой гнили.

При недостатке влаги листья становятся сухими, скручиваются и теряют упругость. Плоды могут вырастать кривыми и мелкими. Равномерный полив – главный секрет красивых и вкусных огурцов.

