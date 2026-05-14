6 типичных ошибок при ремонте, о которых вы очень пожалеете

Ремонт нужно делать так, чтобы помещение было не только красивым, но и функциональным.

Планируя ремонт квартиры или дома, люди стремятся воплотить свои давние мечты об идеальном интерьере. И часто в погоне за эстетикой забывают об удобстве пользования помещением. Подобные ошибки могут стать серьезной проблемой, особенно если в доме проживают пожилые люди.

Как пишет marthastewart.com, эксперты по дизайну Тамара Губински и Керри Келли предостерегают от чрезмерной концентрации на эстетической стороне ремонта и призывают больше думать именно о функциональности. При этом издание приводит перечень типичных ошибок в ремонте, о которых люди впоследствии очень сожалеют.

Красота вместо практичности. Дизайнеры советуют не жертвовать функциональностью ради модных решений. В публикации говорится, что открытые полки или отказ от навесных шкафов могут выглядеть эффектно, однако в повседневной жизни создают проблемы с хранением вещей. Эксперты рекомендуют сразу продумывать более широкие двери, безпороговые душевые кабины, встроенные системы хранения и нескользящие полы, которые обеспечат комфорт на долгие годы.

Видео дня

Ванна вместо душевой

Авторы материала предостерегают от полного отказа от душа в пользу большой ванны. По словам дизайнеров, душ с безбарьерным входом является гораздо более практичным решением для людей старшего возраста. Также эксперты советуют обращать внимание на дополнительные детали – ниши для хранения вещей, поручни и многоуровневое освещение.

Слишком узкие проходы

В статье отмечается, что тесные коридоры, узкие двери и маленькие кухонные проходы со временем могут стать не только неудобными, но и опасными. Дизайнеры подчеркивают: открытые пространства между кухней, столовой и гостиной помогают легче передвигаться и поддерживать общение с семьей и друзьями.

Перепады уровней пола

Эксперты также не рекомендуют обустраивать заглубленные гостиные или приподнятые платформы внутри дома. Хотя такие решения придают интерьеру оригинальность, для пожилых людей ступеньки и перепады высоты могут затруднять передвижение и увеличивать риск травм.

Плохое освещение и недостаток розеток

Эксперты напоминают, что с годами качественное освещение становится особенно важным. В материале говорится, что недостаточное количество света повышает риск падений и делает повседневные дела менее комфортными. Особое внимание дизайнеры советуют уделять расположению розеток, чтобы избежать лишних удлинителей и проводов на полу.

Скользкий каменный пол

Еще одно решение, о котором люди часто жалеют, – большие площади из полированного натурального камня. Как объясняют эксперты, такие поверхности особенно опасны в ванной, кухне или прихожей из-за повышенной скользкости. Дизайнеры рекомендуют использовать камень только как декоративный акцент или выбирать материалы с противоскользящим покрытием.

Другие публикации на тему ремонта

Как писал УНИАН, все больше людей отказываются от дорогих и длительных ремонтов в пользу быстрых решений, в частности тренда "пол на пол", когда новое покрытие укладывают поверх старой плитки. Самым популярным материалом для этого стал винил благодаря простоте монтажа, влагостойкости, долговечности и способности имитировать дерево или камень.

Также мы рассказывали, что традиционные ванны и душевые кабины уходят в прошлое, и им на смену приходит безбарьерный душ, который имеет ряд преимуществ.

Вас также могут заинтересовать новости: