Цены на медь резко развернулись на фоне замедления спроса в Китае: сколько стоит металл

Цены на медь отошли от рекордного уровня, поскольку рост цен начал сдерживать спрос в Китае, где инвесторы следили за встречей китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 14 мая, на Лондонской бирже металлов цены на "красный металл" упали на 1,9%, прервав восьмидневный рост, который был вызван растущими рисками дефицита предложения из-за перебоев в работе рудников по всему миру, а также ставками на спрос со стороны сектора искусственного интеллекта после резкого роста акций соответствующих компаний.

Рост цен на медь "заметно сдерживает" китайский спрос, заявил аналитик Cofco Futures Co Сюй Ванцю. Дальнейший рост может оказаться неустойчивым, хотя внутренние цены на медь все еще могут колебаться около 105 000 юаней (15 466,65 доллара) за тонну, поскольку торговая логика, делающая ставку на спрос со стороны ИИ, остается неизменной, добавил Сюй.

Трейдеры также следят за мерами китайских налоговых органов по борьбе с "экономикой счетов-фактур" или мошенническими сделками, которые завышают выручку, что привело к сокращению ликвидности на спотовом рынке металлов и замедлению импорта в страну.

По состоянию на 6:17 по киевскому времени цена на медь снизилась на 1,6% до 13 923,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоил 13,92 доллара.

