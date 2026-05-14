Синоптик рассказал, где в ближайшее время дожди уже прекратятся

С 3 по 4 мая условия для роста сельскохозяйственных культур улучшились.

На северо-востоке страны дожди будут вызваны остаточными процессами от циклона, но на остальной территории преобладает погода без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас дождей в Украине и когда они прекратятся, он отметил, что в целом в стране дожди будут идти и в дальнейшем.

"В ближайшие трое суток точно будет местами еще дождь", – отметил эксперт.

Так, на северо-востоке страны дожди будут вызваны остаточными процессами от циклона. На остальной территории уже распространится область повышения атмосферного давления, поэтому там преимущественно будет погода без осадков. В частности, завтра и послезавтра там сохранится сухая погода.

Дефицит осадков в Украине

Говоря об осадках в первые 10 суток мая, Семилит отметил, что на всей территории Украины наблюдался дефицит осадков.

"Лишь в отдельные дни с перемещением холодного атмосферного фронта наблюдались неравномерные дожди", – сказал он.

Влияние на сельскохозяйственные культуры

Что касается влияния на сельскохозяйственные культуры, синоптик подчеркнул, что в течение первой декады месяца агрометеорологические условия были удовлетворительными для вегетации большинства сельскохозяйственных культур.

"И, начиная с 3-4 мая, с существенным повышением температурного фона, которое обусловило стремительное накопление эффективного тепла, условия для развития и роста сельскохозяйственных культур улучшились", – отметил эксперт.

Впрочем, наблюдались и малоблагоприятные и опасные явления. Речь идет о заморозках на поверхности почвы и высоте травостоя, местами – в воздухе, которые представляли угрозу для всходов овощных и теплолюбивых культур.

Тропические фрукты в Украине

Как сообщалось ранее, Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины, отметила, что из-за глобального потепления украинская аграрная отрасль может получить новые возможности. В частности, можно будет выращивать третий урожай зерновых и высаживать субтропические культуры.

По словам эксперта, если текущие тенденции потепления климата сохранятся, то уже к концу века температурный режим, например, в Харькове, может стать таким, какой сейчас в Крыму.

