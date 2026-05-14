Эксминистру Омеляну объявили подозрение за уклонение от военной службы, - СМИ

По данным следствия, экс-министр якобы использовал рабочее время по своему усмотрению и может получить до 10 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему, бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по факту уклонения от несения обязанностей военной службы путем обмана. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на текст подозрения от 13 мая, который оказался в распоряжении издания.

По материалам следствия, 24 февраля 2022 года Омелян был мобилизован на должность офицера группы планирования штаба воинской части А7375. В октябре того же года его перевели в воинскую часть А4643 на аналогичную должность.

В подозрении отмечается, что не позднее октября 2022 года у военнослужащего якобы возник умысел уклоняться от выполнения служебных обязанностей. Следствие утверждает, что он мог вводить в заблуждение руководство части, сообщая о выполнении функций по логистике и организации обеспечения, которые не входили в его должностные обязанности.

Видео дня

По версии следователей, в разные периоды с октября 2022 по июнь 2023 года Омелян якобы использовал служебное время по своему усмотрению, не связывая его с прохождением службы в воинской части, дислоцированной в Каневе Черкасской области.

Экс-министру инкриминируют уклонение от военной службы, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Другие дела с участием Омеляна

Напомним, Владимир Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Омеляна обвиняли в снижении портовых сборов, но суд признал его невиновным

По данным следствия, в декабре 2017 года тогдашний министр инфраструктуры подписал приказ о снижении портовых сборов на 20%, что, по версии обвинения, привело к потерям госбюджета.

Речь шла о более чем 30 млн грн недополученных поступлений в 2018 году, поскольку часть сборов относится к доходам государства, а их изменение могла принимать только Верховная Рада.

В 2021 году Высший антикоррупционный суд оправдал Омеляна из-за отсутствия состава преступления, а в 2023 году это решение подтвердил Верховный Суд Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: