Второй полуфинал 'Евровидения-2026': где и когда смотреть, все песни участников (видео)

Вечером в четверг, 14 мая, в Вене на арене Wiener Stadthalle состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2026".
В этот раз среди участников – представительница Украины певица LELEKA с песней Ridnym. Она будет выступать под номером 12.
Накануне вечером состоялось шоу для жюри, по которому они уже выставили свои оценки.
"Евровидение-2026" - во сколько и где смотреть второй полуфинал
УНИАН ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала.
Также традиционно транслируют выступления артистов:
- официальные YouTube-каналы Евровидения;
- телеканал и сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Евровидение;
- Радио Промінь.
Полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени.
"Евровидение-2026" - порядок выступлений участников второго полуфинала
Во втором полуфинале выступят еще 15 участников, а также представители Великобритании, Австрии и Франции, которые автоматически проходят в финал.
Порядок выступлений такой:
Болгария: Dara – Bangaranga
Азербайджан: Jiva – Just Go
Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
Чехия: Daniel Zizka – Crossroads
Армения: Simón – Paloma Rumba
Швейцария: Veronica Fusaro – Alice
Кипр: Antigoni – Jalla
Латвия: Atvara – Ēnā
Дания: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
Австралия: Delta Goodrem – Eclipse
Украина: LELEKA – Ridnym
Албания: Alis – Nân
Мальта: Aidan – Bella
Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya
"Автоматические" финалисты будут выступать между номерами других участников. Они представят такие песни:
Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Австрия: Cosmó – Tanzschein
Франция: Monroe – Regarde
"Евровидение-2026": Украина выступит - как проголосовать
Проголосовать на "Евровидении-2026" можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также через SMS или телефонные звонки во время прямых эфиров.
Голосование откроется после выступления всех участников.
Напомним, ранее УНИАН писал, кто прошел в финал "Евровидения-2026" после первого полуфинала.