Второй полуфинал 'Евровидения-2026': где и когда смотреть, все песни участников (видео)

На сцену в Вене выйдет представительница Украины LELEKA.

Вечером в четверг, 14 мая, в Вене на арене Wiener Stadthalle состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2026".

В этот раз среди участников – представительница Украины певица LELEKA с песней Ridnym. Она будет выступать под номером 12.

Накануне вечером состоялось шоу для жюри, по которому они уже выставили свои оценки.

"Евровидение-2026" - во сколько и где смотреть второй полуфинал

УНИАН ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала.

Также традиционно транслируют выступления артистов:

официальные YouTube-каналы Евровидения;

телеканал и сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

Радио Промінь.

Полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Евровидение-2026" - порядок выступлений участников второго полуфинала

Во втором полуфинале выступят еще 15 участников, а также представители Великобритании, Австрии и Франции, которые автоматически проходят в финал.

Порядок выступлений такой:

Болгария: Dara – Bangaranga

Азербайджан: Jiva – Just Go

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Люксембург: Eva Marija - Mother Nature

Чехия: Daniel Zizka – Crossroads

Армения: Simón – Paloma Rumba

Швейцария: Veronica Fusaro – Alice

Кипр: Antigoni – Jalla

Латвия: Atvara – Ēnā

Дания: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem

Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

Украина: LELEKA – Ridnym

Албания: Alis – Nân

Мальта: Aidan – Bella

Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya

"Автоматические" финалисты будут выступать между номерами других участников. Они представят такие песни:

Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Австрия: Cosmó – Tanzschein

Франция: Monroe – Regarde

"Евровидение-2026": Украина выступит - как проголосовать

Проголосовать на "Евровидении-2026" можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также через SMS или телефонные звонки во время прямых эфиров.

Голосование откроется после выступления всех участников.

Напомним, ранее УНИАН писал, кто прошел в финал "Евровидения-2026" после первого полуфинала.

