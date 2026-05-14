Известная синоптик назвала области, где 15 мая будет теплее всего

В ряде областей завтра температура воздуха поднимется до комфортных +20°...+24°.

В пятницу, 15 мая, погода в Украине немного стабилизируется. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"15 мая потеплеет на несколько градусов, теплее всего будет в западных областях, +20...+24 градуса", – прогнозирует она.

На остальной территории в течение дня термометры покажут +18...+20 градусов, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях еще задержится более прохладная погода с показателями +16...+19.

Дожди, по данным Натальи Диденко, завтра пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере. Отдельные дожди также возможны в центре, а вот на юге Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве

Накануне выходных в столице днем есть вероятность локального дождя, но "без излишеств". Температура воздуха в Киеве повысится до +20 градусов.

Потепление в Украине – что известно

В начале следующей недели в Украине ожидается существенное потепление. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Ивана Семилита, температура воздуха местами поднимется до +27°.

В ночные часы с понедельника прогнозируют +9°…+15°, а днем столбики термометров будут показывать +21°…+27°. Немного прохладнее будет только в западных областях, где воздух прогреется до +17°…+22°.

В дальнейшем, с 20 по 24 мая, ночная температура существенно не изменится, а днем по стране прогнозируют около +19°…+26°.

