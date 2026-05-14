Причины отеков ног и стоп: врачи назвали самые распространенные

Отек стоп или лодыжек - распространенная проблема со здоровьем и существует примерно 50 разных причин, которые могут вызывать это состояние.
Об этом рассказала сосудистый хирург из Йельской медицинской школы Бритт Тоннессен, пишет Prevention. Отмечается, что в организме есть две дренажные системы: вены, которые отводят кровь из ног обратно к сердцу, и лимфатические сосуды, которые представляют собой каналы, перемещающие жидкости по всему телу.
"Эти две системы работают в тандеме, чтобы вывести жидкость из ног. Но когда она скапливается там - это называется отеком", - объяснила Тоннессен.
По словам доктора медицинских наук, подолога Тека Фиша, "в большинстве случаев отек стоп на самом деле не является проблемой самих стоп".
Среди возможных причин он назвал проблемы с кровеносными сосудами, длительное сидение, беременность, проблемы с почками и инфекции.
Малоподвижный способ жизни или чрезмерное нахождение на ногах
При появлении опухлости на стопах и ноющей боли, врачи рекомендовали вечером подложить под ноги подушку. Это поможет вернуть ногам прежний вид.
Тоннессен также является большим сторонником ношения компрессионных носков для борьбы с отеком:
"Они закрывают стопу до колена и немного плотнее прилегают к стопе и лодыжке, чтобы предотвратить скопление жидкости".
Слишком много соли
Когда человек потребляет слишком много натрия, это приводит к задержке воды в организме, вызывая отечность. В связи с этим Тоннессен посоветовала тщательно следить за потреблением соли и не покупать продукты с ее избытком.
Травма
Опухлость может появиться после перелома или тендинита. Один из главных признаков, по которому можно отличить эти травмы, заключается в том, что они обычно болезненны.
Дело в том, что дополнительная кровь и жидкость помогают травме заживать, и в данном случае лучше не нагружать стопу и принимать противовоспалительные препараты, чтобы уменьшить боль и отек.
Беременность
Во время беременности в организме задерживается больше жидкости. Увеличение живота также оказывает давление на мышцы тазового дна, что приводит к повышению давления на кровеносные сосуды в ногах. Кроме того, существует гормон беременности релаксин, который заставляет таз расслабляться и расширяться, чтобы пропустить ребенка, но также может ослабить связки в стопах.
Небольшая отечность - это нормально и может быть частично уменьшена с помощью физических упражнений, достаточного количества воды и удобной обуви.
Менструация
Гормональные изменения во время менструального цикла могут также вызывать задержку жидкости за неделю или около того до начала менструации, что может привести к отеку рук и ног. В этом случае врачи советую обязательно заниматьсяспортом, пить достаточно воды и сократить потребление натрия.
Лишний вес
Если человек набрал вес, то может заметить, что ноги тоже стали больше. "Если вы много сидите, лишний вес в области живота смещается прямо в паховую область, и это может нарушить лимфоток, отводящий жидкость из ног", - объяснила Тоннессен и добавила, что даже небольшое похудение способно изменить ситуацию к лучшему.
