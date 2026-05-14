Причины отеков ног и стоп: врачи назвали самые распространенные

Существует около 50 разных причин, по которым у человека могут отекать стопы и ноги.

Отек стоп или лодыжек - распространенная проблема со здоровьем и существует примерно 50 разных причин, которые могут вызывать это состояние.

Об этом рассказала сосудистый хирург из Йельской медицинской школы Бритт Тоннессен, пишет Prevention. Отмечается, что в организме есть две дренажные системы: вены, которые отводят кровь из ног обратно к сердцу, и лимфатические сосуды, которые представляют собой каналы, перемещающие жидкости по всему телу.

"Эти две системы работают в тандеме, чтобы вывести жидкость из ног. Но когда она скапливается там - это называется отеком", - объяснила Тоннессен.

Видео дня

По словам доктора медицинских наук, подолога Тека Фиша, "в большинстве случаев отек стоп на самом деле не является проблемой самих стоп".

Среди возможных причин он назвал проблемы с кровеносными сосудами, длительное сидение, беременность, проблемы с почками и инфекции.

Малоподвижный способ жизни или чрезмерное нахождение на ногах

При появлении опухлости на стопах и ноющей боли, врачи рекомендовали вечером подложить под ноги подушку. Это поможет вернуть ногам прежний вид.

Тоннессен также является большим сторонником ношения компрессионных носков для борьбы с отеком:

"Они закрывают стопу до колена и немного плотнее прилегают к стопе и лодыжке, чтобы предотвратить скопление жидкости".

Слишком много соли

Когда человек потребляет слишком много натрия, это приводит к задержке воды в организме, вызывая отечность. В связи с этим Тоннессен посоветовала тщательно следить за потреблением соли и не покупать продукты с ее избытком.

Травма

Опухлость может появиться после перелома или тендинита. Один из главных признаков, по которому можно отличить эти травмы, заключается в том, что они обычно болезненны.

Дело в том, что дополнительная кровь и жидкость помогают травме заживать, и в данном случае лучше не нагружать стопу и принимать противовоспалительные препараты, чтобы уменьшить боль и отек.

Беременность

Во время беременности в организме задерживается больше жидкости. Увеличение живота также оказывает давление на мышцы тазового дна, что приводит к повышению давления на кровеносные сосуды в ногах. Кроме того, существует гормон беременности релаксин, который заставляет таз расслабляться и расширяться, чтобы пропустить ребенка, но также может ослабить связки в стопах.

Небольшая отечность - это нормально и может быть частично уменьшена с помощью физических упражнений, достаточного количества воды и удобной обуви.

Менструация

Гормональные изменения во время менструального цикла могут также вызывать задержку жидкости за неделю или около того до начала менструации, что может привести к отеку рук и ног. В этом случае врачи советую обязательно заниматьсяспортом, пить достаточно воды и сократить потребление натрия.

Лишний вес

Если человек набрал вес, то может заметить, что ноги тоже стали больше. "Если вы много сидите, лишний вес в области живота смещается прямо в паховую область, и это может нарушить лимфоток, отводящий жидкость из ног", - объяснила Тоннессен и добавила, что даже небольшое похудение способно изменить ситуацию к лучшему.

Другие новости о здоровье

Ранее ученые рассказали, как кофе влияет на почки. Они раскрыли, что будет, если пить его каждое утро. По их словам потребление кофе до 3-4 чашек в день считается безопасным для поддержания здоровья почек.

Вас также могут заинтересовать новости: