Курс валют в Украине сегодня: сколько стоит доллар 14 мая

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,70 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 мая, вырос на 1 копейку и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,28 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,82 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,76 грн/евро, а курс продажи – 51,59 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на прежнем уровне.

По отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не ожидает резкого падения гривни в этом году. По его словам, сейчас у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения. Он прогнозирует, что до конца года курс доллара будет находиться в пределах 45-46 гривень.

