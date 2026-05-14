Синоптик рассказал, когда дожди уйдут прочь из Украины

В ближайшие дни сохранится переменчивая погода с периодическими дождями.

Дождливая и нестабильная погода в Украине еще продлится. Только на следующей неделе ожидается ее стабилизация. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

В течение 14-15 мая на фоне пониженного атмосферного давления сохранятся небольшие локальные дожди, прогнозирует синоптик. Температура, в частности в Черкасской области, будет умеренной: ночью +8°...+10°, а днем +17°...+19°.

Улучшение погоды, по его данным, вероятно только с середины следующей недели.

Видео дня

"По предварительным прогнозным оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую погоду как минимум до 20 мая не стоит", - резюмировал эксперт.

Погода 14 мая – прогноз на сегодня

В четверг в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. В центральных, а также в Сумской и Харьковской областях местами осадки будут значительными и с грозами. Только в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается погода без осадков.

Ветер сегодня будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +14°...+19°, только на востоке страны воздух прогреется до +23°.

В Киевской области 14 мая будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь

Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области повысится до +14°...+19°, а в Киеве термометры покажут более сдержанные +16°...+18°.

Вас также могут заинтересовать новости: