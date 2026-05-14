Бюджетный курорт на Кипре признали 'домом' самого теплого пляжа Европы: летом там не бывает дождей

Всего в список порали десять пляжных направлений по всей Европе.

Выбирая направление для летнего пляжного отдыха, большинство туристов ищут места с высокой вероятностью солнечной и сухой погоды.

Новое исследование, проведенное трансферной компанией Hoppa, выявило 10 самых теплых пляжей Европы – от Кипра и Испании. Чтобы определить победителей, эксперты проанализировали десятки европейских мест на основе таких факторов, как средняя летняя температура, время трансфера из аэропорта на пляж, средняя стоимость трехзвездочных отелей и отзывы в Google, пишет Daily Mail.

Возглавил рейтинг пляж Нисси, расположенный в популярном курортном городке Айя-Напа на востоке Кипра. Этот пляж с белым песком, который простирается на 500 метров, считается самым теплым пляжем Европы благодаря более чем 12 часам солнечного света в день. При этом летом там вообще не бывает дождей, а средняя температура составляет 28°C.

В то же время доступные цены на проживание и другие туристические услуги делают курорт идеальным местом для недорогого, жаркого и солнечного отдыха.

10 самых теплых пляжей Европы для отдыха этим летом

Пляж Нисси, Айя-Напа, Кипр. Пляж Вулиагмени, Афинская Ривьера, Греция. Коралловая бухта, Пафос, Кипр. Пляж Фалираки, остров Родос, Греция. Залив Святого Павла, остров Родос, Греция. Пляж Босса, остров Ибица, Испания. Пляж Платаниас, остров Крит, Греция. Пляж Агия Марина, остров Крит, Греция. Плайя-де-Пальма, остров Майорка, Испания. Поэтто, остров Сардиния, Италия.

Как сообщал УНИАН.Туризм, из-за полномасштабной войны в Украине сильно ограничены возможности для морского отдыха. Фактически для туристов этим летом будут открыты только пляжи в Одесской области, но и там есть немало рисков для безопасности, а цены кусаются.

Для тех украинцев, у которых есть возможность летом 2026 года поехать на море за границу, УНИАН.Туризм составил подобрал восемь доступных по цене вариантов для отпуска на море в Европе и не только.

