Бюджетный курорт на Кипре признали 'домом' самого теплого пляжа Европы: летом там не бывает дождей

Выбирая направление для летнего пляжного отдыха, большинство туристов ищут места с высокой вероятностью солнечной и сухой погоды.
Новое исследование, проведенное трансферной компанией Hoppa, выявило 10 самых теплых пляжей Европы – от Кипра и Испании. Чтобы определить победителей, эксперты проанализировали десятки европейских мест на основе таких факторов, как средняя летняя температура, время трансфера из аэропорта на пляж, средняя стоимость трехзвездочных отелей и отзывы в Google, пишет Daily Mail.
Возглавил рейтинг пляж Нисси, расположенный в популярном курортном городке Айя-Напа на востоке Кипра. Этот пляж с белым песком, который простирается на 500 метров, считается самым теплым пляжем Европы благодаря более чем 12 часам солнечного света в день. При этом летом там вообще не бывает дождей, а средняя температура составляет 28°C.
В то же время доступные цены на проживание и другие туристические услуги делают курорт идеальным местом для недорогого, жаркого и солнечного отдыха.
10 самых теплых пляжей Европы для отдыха этим летом
- Пляж Нисси, Айя-Напа, Кипр.
- Пляж Вулиагмени, Афинская Ривьера, Греция.
- Коралловая бухта, Пафос, Кипр.
- Пляж Фалираки, остров Родос, Греция.
- Залив Святого Павла, остров Родос, Греция.
- Пляж Босса, остров Ибица, Испания.
- Пляж Платаниас, остров Крит, Греция.
- Пляж Агия Марина, остров Крит, Греция.
- Плайя-де-Пальма, остров Майорка, Испания.
- Поэтто, остров Сардиния, Италия.
Куда поехать на море этим летом
Как сообщал УНИАН.Туризм, из-за полномасштабной войны в Украине сильно ограничены возможности для морского отдыха. Фактически для туристов этим летом будут открыты только пляжи в Одесской области, но и там есть немало рисков для безопасности, а цены кусаются.
Для тех украинцев, у которых есть возможность летом 2026 года поехать на море за границу, УНИАН.Туризм составил подобрал восемь доступных по цене вариантов для отпуска на море в Европе и не только.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы 5 лучших направлений в Азии для пляжного отдыха этим летом
- Отдых в Украине этим летом подорожал на 25-40%, – исследование
- Посетившая более 120 городов мира туристка назвала 6 лучших мест Европы для летнего соло-отдыха
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.