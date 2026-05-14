Эта ночная привычка с зубным протезом еще популярна: стоматологи предупредили об опасности

Традиция оставлять зубные протезы на ночь в стакане с водой уходит в прошлое.

Многие люди до сих пор кладут зубной протез на ночь в стакан с водой, так как раньше это было общепринятой рекомендацией. Однако сегодня акцент смещается на гигиену и минимизацию условий, в которых легко размножаются бактерии и грибки – это имеет значение не только для здоровья полости рта, но и, в случае некоторых пожилых людей, для снижения риска серьезных инфекций.

Рекомендация замачивать зубной протез на ночь в воде возникла в основном из-за прежних опасений по поводу деформации материала, особенно акрила. На практике современные рекомендации больше не рассматривают это как универсальное правило для каждого, пишет Medonet.

Важнее становится то, чтобы после очистки протез хранился способом, не способствующим росту микроорганизмов.

Видео дня

Почему хранить зубной протез в воде – не лучшая идея

Врачи подчеркивают, что постоянно влажная среда облегчает образование биопленки – слоя налета, состоящего, в частности, из бактерий и грибков.

Именно поэтому многие клиники сегодня советуют после чистки класть протез в чистый, сухой и проветриваемый контейнер, а не оставлять его рутинно в воде на всю ночь.

"В настоящее время рекомендуемый алгоритм действий с протезом – это его очистка с последующим помещением в чистый, сухой и проветриваемый контейнер. Это должно предотвратить рост бактерий и грибков", – подчеркнула врач-стоматолог Анна Пшибыла-Цихонь из Dentim Clinic Medicover.

Это не означает, что каждый протез всегда должен храниться одинаково. Различия в материалах и индивидуальные указания стоматолога-протезиста по-прежнему имеют значение. Если после изготовления протеза пациент получил конкретные инструкции, стоит придерживаться именно их.

Как чистить зубной протез ежедневно, чтобы не раздражать полость рта

Ежедневная рутина должна быть простой и регулярной. American College of Prosthodontists в руководствах по уходу за протезами подчеркивает важность механической чистки и использования средств, предназначенных специально для этого типа конструкций.

На практике речь идет о нескольких основных правилах:

ополаскивание протеза после еды;

тщательная чистка как минимум утром и вечером;

использование специальной щетки для протезов и препарата, предназначенного для их очистки;

периодическое использование таблеток или растворов для удаления налета и микроорганизмов;

отказ от использования горячей воды, которая может способствовать деформации материала.

Mayo Clinic также напоминает, что во время чистки с протезом нужно обращаться деликатно, не используя абразивные пасты или твердые инструменты. Не менее важна гигиена самой полости рта – даже если у пациента больше нет собственных зубов. В очистке нуждаются десны, язык и небо.

Плохая фиксация протеза – это не норма

Съемный протез со временем может перестать плотно прилегать, но это не следует воспринимать как нечто, с чем нужно просто смириться. Чаще всего за этим стоят две причины: изменения в полости рта (особенно постепенная атрофия кости альвеолярного отростка) и износ самого материала.

Когда протез начинает смещаться, выпадать во время разговора, затрудняет пережевывание пищи или вызывает болезненные натирания, необходим осмотр. Не стоит ждать, пока проблема начнет мешать приему пищи или четкости речи. На практике рекомендуются регулярные контрольные визиты, так как прилегание протеза меняется со временем.

Временное использование клея для протезов бывает полезным, но оно не заменяет оценки стоматолога или протезиста. Если протез заметно разболтался, причиной может быть не только его износ, но и изменение анатомических условий в полости рта.

Пренебрежение гигиеной может закончиться не только афтой или натиранием

На протезе скапливаются остатки пищи, омертвевшие клетки и микроорганизмы. При недостаточной гигиене возрастает риск воспалений слизистой оболочки, раздражений, грибковых инфекций, неприятного запаха изо рта и труднозаживающих ран.

У пожилых людей ставки могут быть еще выше. Исследование, опубликованное в Journal of Dental Research, показало, что ношение протеза во время сна было связано с примерно вдвое более высоким риском развития пневмонии у лиц преклонного возраста.

В свою очередь, более современный анализ подтвердил, что съемные протезы могут быть одним из факторов, связанных с частотой возникновения пневмонии, особенно когда они сопровождаются проблемами с гигиеной полости рта.

Это не означает, что сам протез "вызывает" пневмонию. Связь более сложная и зависит, в том числе, от возраста, сопутствующих заболеваний, функции глотания и общей гигиены. Однако практический вывод прост: протез требует такой же систематичности, как и собственные зубы, а иногда и большей.

Зубной протез - когда стоит обратиться к стоматологу без промедления

Срочная консультация требуется, если:

протез внезапно начал натирать или вызывать боль;

появились ранки, афты или белый налет;

затруднен прием пищи или речь;

протез треснул, деформировался или явно шатается;

появился хронический неприятный запах изо рта, несмотря на чистку.

Особенно пожилым людям и лицам с сопутствующими заболеваниями не следует игнорировать такие симптомы. Для них гигиена протеза – это элемент профилактики инфекций, а не только вопрос комфорта или эстетики.

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии начали тестировать препарат для выращивания новых зубов.

Вас также могут заинтересовать новости: