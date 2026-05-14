Сохранили человечность в самые мрачные времена: 14 мая - День памяти украинцев, спасавших евреев во время войны

В четверг, 14 мая, в Украине отмечают День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Как напомнили в Объединенной еврейской общине Украины, памятную дату установила Верховная Рада в 2021 году.

"Во время нацистской оккупации Украины в годы Второй мировой войны еврейское население подверглось массовому уничтожению. Однако среди ужасов Холокоста были украинцы, которые, рискуя собственной жизнью и без какого-либо вознаграждения, помогали евреям избежать смерти", – говорится в сообщении.

"Этот день посвящен тем, кто проявил исключительную отвагу и человечность в самые мрачные времена истории", - подчеркнули в организации.

Также там отметили, что израильский национальный мемориал Холокоста Яд ва-Шем признал 2713 украинцев Праведниками народов мира и что Украина занимает четвертое место в мире по количеству таких спасителей после Польши, Нидерландов и Франции.

