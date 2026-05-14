Польский парламент готовится рассмотреть изменения в законодательство, которые могут значительно ужесточить требования к кандидатам.
Еще в октябре 2025 года Министерство внутренних дел и администрации Польши представило основные предложения реформы, но пока законопроект остается на стадии подготовки.
Рассказываем, как получить гражданство Польши украинцу и другим иностранцам, если новые правила все же примут.
Как украинцу получить гражданство Польши - какие изменения готовят
Польские власти дают четкий сигнал: паспорт страны - это привилегия, которую нужно заслужить, а не просто оформить. Правительство хочет гарантировать, что гражданство смогут получить только те, кто по-настоящему интегрировался в польское общество и разделяет его ценности. Пока речь идет лишь о подготовке изменений - окончательное решение должен принять польский Сейм.
В октябре 2025 года МВД страны внесло предложения, как можно получить гражданство Польши иностранцу, пишет портал inPoland.
Что нужно, чтобы получить гражданство Польши - список новых требований:
- прожить в Польше не менее 8 лет - срок увеличен по сравнению с действующим;
- подтвердить знание польского языка на уровне не ниже B2;
- сдать специальный тест (примерно из 40 вопросов) - на знание истории, ценностей и принципов государства;
- подписать акт лояльности к Республике Польша.
Кроме этого, нужно будет иметь польское налоговое резидентство - то есть, платить налоги именно в Польше.
Подача документов на гражданство Польши - что будут проверять на тесте
Новый экзамен - это не формальность. Так называемый "тест на гражданство" будет оценивать реальный уровень интеграции человека в польское общество.
Что будут проверять:
- знание истории Польши;
- понимание ценностей и принципов государства;
- степень вовлеченности в жизнь национального сообщества.
Кроме того, как говорили выше, каждый кандидат должен будет лично подписать акт лояльности к Республике Польша - то есть официально подтвердить, что принимает польские национальные принципы.
Касательно того, как получить гражданство Польши с Картой поляка, то отдельного упрощенного порядка в новом законопроекте пока не предусмотрено - по крайней мере, в представленных МВД предложениях это не оговаривается. Однако Карта поляка по-прежнему дает ряд преимуществ при легализации в стране. Ее владельцы могут оформить постоянный вид на жительство, а затем - претендовать на гражданство Польши после года непрерывного проживания в стране на основании ПМЖ.
При этом сама по себе Карта не дает автоматического права на гражданство. Нужно также подтвердить знание языка, пройти необходимые процедуры и не иметь проблем с законом.
Важно: все перечисленные изменения еще не вступили в силу. Этот законопроект находится на стадии подготовки, и окончательное решение остается за польским парламентом.