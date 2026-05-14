Чтобы получить гражданство Польши, придется отвечать более строгим требованиям.

Польский парламент готовится рассмотреть изменения в законодательство, которые могут значительно ужесточить требования к кандидатам.

Еще в октябре 2025 года Министерство внутренних дел и администрации Польши представило основные предложения реформы, но пока законопроект остается на стадии подготовки.

Рассказываем, как получить гражданство Польши украинцу и другим иностранцам, если новые правила все же примут.

Как украинцу получить гражданство Польши - какие изменения готовят

Польские власти дают четкий сигнал: паспорт страны - это привилегия, которую нужно заслужить, а не просто оформить. Правительство хочет гарантировать, что гражданство смогут получить только те, кто по-настоящему интегрировался в польское общество и разделяет его ценности. Пока речь идет лишь о подготовке изменений - окончательное решение должен принять польский Сейм.

В октябре 2025 года МВД страны внесло предложения, как можно получить гражданство Польши иностранцу, пишет портал inPoland.

Что нужно, чтобы получить гражданство Польши - список новых требований:

прожить в Польше не менее 8 лет - срок увеличен по сравнению с действующим;

подтвердить знание польского языка на уровне не ниже B2;

сдать специальный тест (примерно из 40 вопросов) - на знание истории, ценностей и принципов государства;

подписать акт лояльности к Республике Польша.

Кроме этого, нужно будет иметь польское налоговое резидентство - то есть, платить налоги именно в Польше.

Подача документов на гражданство Польши - что будут проверять на тесте

Новый экзамен - это не формальность. Так называемый "тест на гражданство" будет оценивать реальный уровень интеграции человека в польское общество.

Что будут проверять:

знание истории Польши;

понимание ценностей и принципов государства;

степень вовлеченности в жизнь национального сообщества.

Кроме того, как говорили выше, каждый кандидат должен будет лично подписать акт лояльности к Республике Польша - то есть официально подтвердить, что принимает польские национальные принципы.

Касательно того, как получить гражданство Польши с Картой поляка, то отдельного упрощенного порядка в новом законопроекте пока не предусмотрено - по крайней мере, в представленных МВД предложениях это не оговаривается. Однако Карта поляка по-прежнему дает ряд преимуществ при легализации в стране. Ее владельцы могут оформить постоянный вид на жительство, а затем - претендовать на гражданство Польши после года непрерывного проживания в стране на основании ПМЖ.

При этом сама по себе Карта не дает автоматического права на гражданство. Нужно также подтвердить знание языка, пройти необходимые процедуры и не иметь проблем с законом.

Важно: все перечисленные изменения еще не вступили в силу. Этот законопроект находится на стадии подготовки, и окончательное решение остается за польским парламентом.

