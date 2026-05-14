За сутки Россия запустила по Украине 1560 дронов и 56 ракет: Зеленский отреагировал на атаку

Это точно не поступки тех, кто считает, что война подходит к концу.

С начала вчерашних суток Россия запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет.

Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. По его словам, в ночь на 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. "Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского удара по жилому девятиэтажному дому – в здании полностью разрушен подъезд.

"Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди", – отмечает президент.

Глава государства сказал, что главной целью ночного удара был Киев:

"В городе есть повреждения в 20 местах. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске".

Он подчеркнул, что важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе и продолжали поддерживать защиту украинского неба.

"Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию", – добавил он.

Ночной удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основным направлением атаки был Киев.

По данным Воздушных сил, Россия запустила 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 35 крылатых ракет Х-101, а также 675 ударных БПЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракета и 652 беспилотника различных типов.

