Бывшая стюардесса назвала 11 роковых ошибок пассажиров на дальних рейсах

Пассажиры могут существенно повысить свой комфорт, соблюдая простые правила.

Дальнемагистральные авиаперелеты это всегда большой стресс для пассажиров – как физически, так и эмоционально. Однако если ответственно подготовиться к путешествию, риски можно сократить.

Бывшая стюардесса Тиффани Хоук в своем блоге для Business Insider 11 роковых ошибок, совершая которые пассажиры портят себе впечатления от длительных перелетов.

По ее словам, многие путешественники повторяют эти ошибки сознательно или подсознательно, а в итоге страдает их комфорт.

В то же время она уверяет, что этого вполне можно избежать.

1. Ходят по салону самолета босиком

Тиффани предупреждает, что полы и ковры в самолетах не очень часто подвергаются глубокой чистке. А поскольку в салоне может быть тряска во время турбулентности, жидкость на полу в туалете может быть совсем не водой. Тем же, кто все же хочет ходить босиком по салону самолета, она советует брать с собой тапочки, чтобы избежать прямого контакта с полом.

2. Не проверяют подушки для шеи перед полетом

Эксперт призывает пассажиров тестировать свои подушки для шеи дома перед вылетом, чтобы не сделать это неприятное открытие уже во время перелета.

3. Экспериментируют со снотворными

По словам Тиффани, пассажиры должны быть в состоянии быстро проснуться и быть сконцентрированными в случае поломки или других чрезвычайных ситуаций в самолете, а снотворные этому никак не способствуют. Именно поэтому она призывает путешественников не принимать слишком сильные медикаменты для улучшения сна.

4. Сидят в планшете на протяжении всего полета

Бывшая бортпроводница отмечает, что беспрерывный просмотр сериалов, фильмов или видеоигр во время полета может привести к проблемам со сном в пункте прибытия, особенно если речь идет о смене часовых поясов. Поэтому она советует разнообразить свой досуг во время длительного перелета, чтобы расслабиться.

5. Не пьют достаточно воды во врем полета

Некоторые путешественники ограничивают потребление воды во время полета, чтобы избежать необходимости ходить в уборную. Однако сухой воздух и большая высота могут способствовать обезвоживанию, что, в свою очередь, может усугубить симптомы смены часовых поясов или привести к другим проблемам со здоровьем, предупреждает Тиффани.

"Бортпроводники должны часто предлагать воду в салоне, но если они этого не делают, не стесняйтесь попросить еще. Чтобы лучше контролировать ситуацию, подумайте о том, чтобы взять с собой собственную пустую бутылку для воды, чтобы наполнить ее после прохождения контроля безопасности", – призывает она.

6. Недооценивают многослойную одежду

"Угодить всем сложно, особенно когда речь идет о температуре внутри самолета, несущегося над землей на высоте тысяч футов. Вероятность того, что в какой-то момент в салоне станет слишком жарко или слишком холодно на ваш вкус, очень высока. Вы можете попробовать попросить бортпроводника отрегулировать температуру, но помните, что другой пассажир мог только что попросить изменить ее в противоположную сторону", – отмечает эксперт.

Именно поэтому она рекомендует не рисковать и одевайться многослойно, чтобы одежду было легко надевать или снимать.

7. Упускают возможность зарядить свои гаджеты

Бывалая стюардесса настоятельно советует пассажирам максимально зарядить перед посадкой свои смартфоны, планшеты и прочие портативные устройства, поскольку далеко не во всех самолетах есть розетки (особенно если речь идет о лоукостерах – ред.). Кроме того, все больше авиакомпаний не разрешают использовать павербанки на борту.

Также стоит заранее загрузить на свои устройства фильмы, сериалы и электронные книги, а также взять с собой книгу или скачать несколько подкастов – это не разрядит батарею и поможет развлечься на протяжении всего полета.

8. Слишком полагаются на бортовые развлекательные системы

"Длительный перелет – это прекрасная возможность посмотреть новый фильм или сериал, который транслируется на канале, на который у вас нет подписки дома. Однако телевизоры в спинках кресел могут быть капризными, поэтому есть вероятность, что тот, что перед вами, не будет работать. Если вы не из тех, кто может проспать всю ночь в самолете, возьмите с собой свои развлечения на всякий случай", – советует Тиффани.

9. Пьют слишком много алкоголя до или во время полета

Эксперт предупреждает, что из-за снижения уровня кислорода в крови вследствие низкого давления в салоне и обезвоживания из-за низкой влажности, действие алкоголя в воздухе может ощущаться гораздо сильнее.

"Я видела, как пьяные пассажиры позорились, начинали драки и их рвало после того, как они хвастались тем, сколько алкоголя они могут выпить. Я не говорю, что нельзя выпить бокал вина за ужином – я редко упускаю такую ​​возможность – но, пожалуйста, имейте в виду, что даже если вы не будете вести себя плохо, слишком много алкоголя и обезвоживание могут привести к ужасной смене часовых поясов", – отмечает она.

10. Забывают взять на борт необходимые мелочи

По словам Тиффани, такие мелочи, как беруши, маска для глаз и увлажняющий крем, могут значительно повысить комфорт во время полета.

В частности, крем и бальзам для губ уберегут кожу в салоне самолета обычно с низкою влажностью, а наушники с шумоподавлением, беруши и маска для глаз помогут изолировать себя от лишних шумов и света, если вы хотите поспать во время полета.

"А после долгой ночи, проведенной за едой в самолете и вином, а затем пробуждения к завтраку и кофе, вы, вероятно, оцените наличие зубной пасты и зубной щетки дорожного размера. По крайней мере, вы можете взять с собой жевательную резинку, чтобы освежить дыхание", – добавляет бывшая бортпроводница.

11. Пьют много газированных напитков во время полета

Тиффани призывает туристов избегать перед полетом и во время него всего, что может вызвать вздутие живота, включая газированные напитки.

"Низкое атмосферное давление на крейсерской высоте приводит к расширению газов. Именно поэтому ваша пачка чипсов раздувается, как воздушный шар, и это объясняет, почему вам, возможно, придется ослабить ремень, чтобы справиться с вздутием живота во время полета", – пояснила она.

