Атака на Украину, по всей видимости, была совершена по просьбе Китая, – эксперт

Атака на Украину в течение последних суток имеет связь не только с Россией, но и с Китаем. Об этом заявил Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, на Radio NV

"Россияне готовили атаку. Они ее однозначно провели. Вот она была проведена, тем более во время контакта Дональда Трампа с Си Цзиньпином (лидером Китая – УНИАН), – сказал он.

По мнению Свитана, скорее всего, по просьбе Си Цзиньпина это было осуществлено.

"Для того, чтобы уменьшить ограниченный вес Трампа. Ну, есть такая интересная фишка в геополитике. И в этом смысле Путин отработал задачу Китая – нанести удар по нашей столице", – добавил он.

Встреча Трампа с лидером Китая

Как сообщал УНИАН, в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Уже появились первые заявления президентов.

В своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками.

Также Си Цзиньпин поделился, что всегда верил, что у его страны с США есть много общих интересов. "Я всегда верил, что у наших двух стран больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной - это возможность для другой", - сказал он.

