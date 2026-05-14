'Хотелось бы сбить больше': Игнат рассказал о чрезвычайно напряженной ночи для украинской ПВО

Работа противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 мая была чрезвычайно напряженной, ведь большое количество средств воздушного нападения летело в одно место. К тому же после атаки дронов, которую враг устроил накануне, наши бойцы не успели восстановить силы. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне, очевидно, использовали "перемирие" для того, чтобы накопить дронов и ракет и "нанести ими удар без остановки".

"Была чрезвычайно короткая пауза после удара вчера вечером, которой было недостаточно для отдыха личного состава. Но в таком режиме наши Воздушные силы и Силы обороны уже работали неоднократно, понимая, что враг не дает передышки. Поэтому и физическая усталость сказывается. И сказывается перегрузка техники, расход определенных боеприпасов", – отметил Игнат.

Он пояснил, что Украина сейчас переживает самые масштабные за время полномасштабного вторжения удары – с применением крылатых и баллистических ракет и дронов различных типов.

"Сегодня особенность в том, что, кроме "Гербер" и "Италмасов", были применены реактивные БПЛА, баллажирующие боеприпасы "Бандероль". То есть весь спектр вооружения, которое у них есть по беспилотникам", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Кроме того, особенность удара и в том, что именно столица стала его объектом, как и прогнозировали накануне:

"Потому что противник обычно хочет поразить сердце страны, достичь каких-то своих целей и на информационном фронте, показать, что они не собираются идти на уступки".

Как рассказал Игнат, "Силы обороны отработали сегодня максимально, как могли".

"Конечно, хотелось бы сбить больше средств, но сбито/подавлено 693 цели. 12 сбитых баллистических ракет из 18 – это довольно высокий показатель. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить, и они привели к таким последствиям", – подчеркнул он.

Начальник управления коммуникаций также сообщил, что российские пропагандистские каналы после атаки "рассказывают о неэффективности украинской ПВО, выставляют видео", и попросил "не обращать внимания на такие вбросы".

"Сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной. Если вчера погодные условия были сложными, несмотря на огромное количество дронов, то сегодня все это количество полетело в одно место. К сожалению, невозможно сбивать столько (дронов и ракет, - ред.) ограниченным количеством средств", - подытожил он.

Ночная атака РФ 14 мая

Как сообщал ранее УНИАН, из-за массированной комбинированной атаки россиян на Киев ранены 29 человек, один человек погиб. В Дарницком районе столицы в результате попадания обрушились конструкции многоэтажки. Спасатели извлекали из-под завалов людей. По другому адресу в этом районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

Кроме того, РФ всю ночь массированно била по Киевской области. В Бориспольском районе ранения получили пять человек, в том числе ребенок. В Фастовском районе – двое. В целом, последствия атаки зафиксировали в шести районах области: горели жилые многоэтажные и частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и т.д.

