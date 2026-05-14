Джамала вспомнила свою победу на 'Евровидении-2016' и показала редкие фото

Ровно десять лет назад артистка заняла первое место на конкурсе.

Известная украинская певица Джамала эмоционально вспомнила свою победу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016".

Сегодня, 14 мая, ровно десять лет, как артистка завоевала главную награду – хрустальный микрофон в Стокгольме. Тогда Джамала получила в сумме 534 балла от жюри и зрителей за песню "1944".

"Ровно 10 лет назад я победила. 10 лет… Ааа. Эти звуки: "Ukraine" еееее. Лежу и пытаюсь вспомнить детали того дня. Помогите. Покажите ваши фото того момента – с кем смотрели, какие были эмоции?", – написала Джамала в своем Telegram-канале и показала фото того дня.

Видео дня

Она также добавила, что тогда ее поздравили и известные иностранные певцы.

"В те дни меня поздравили J.K. Rowling, Justin Timberlake, Adele, Gregory Porter и т.д. Помимо главного трофея, я получила еще и отдельную награду от жюри. До сих пор это рекорд по количеству 12 баллов за 70 лет "Евровидения", – добавила певица.

К слову, в этом году певица поехала поддержать представительницу Украины – певицу LELEKA. Она выступит сегодня, 14 мая, во втором полуфинале конкурса под номером 12 с композицией "Ridnym". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию второго полуфинала.

Напомним, ранее стали известны новые прогнозы букмекеров относительно того, пройдет ли Украина в гранд-финал "Евровидения-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: