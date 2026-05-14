Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM, а не только в технических решениях по верификации, – НАДПУ

Европейские инициативы, направленные на оказание помощи Украине с верификацией выбросов CO₂, являются полезными. Но они не способны оперативно снизить негативное влияние механизма экологической пошлины CBAM на экономику, которая уже теряет средства. Поэтому ключевым решением должно стать отсрочка действия этого механизма для Украины. Об этом заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

В ассоциации отмечают: сертификация украинских верификаторов и пересмотр расчетов выбросов требуют времени, а CBAM уже сегодня влияет на экспорт и производство. "Помощь с верификацией будет полезной, но она не решит проблемы в ближайшее время", – отмечают в НАДПУ. И напоминают, что из-за СВАМ в Украине уже происходит сокращение производства на предприятиях, в частности закрытие отдельных подразделений на "АрселорМиттал Кривой Рог".

В ассоциации подчеркнули, что еще с 2021 года анализировали риски введения CBAM, а с 2024 года начали системно обращаться к правительству и европейским институтам с требованием начать переговоры об отсрочке действия механизма для Украины. В частности, соответствующие письма были направлены правительству и профильным министерствам, а также в органы ЕС.

Видео дня

Правовые основания для предоставления отсрочки у Украины есть: согласно статье 30.7 регламента ЕС о CBAM, Еврокомиссия может изменить условия применения механизма для стран, пострадавших от "непредвиденных и разрушительных событий". В ассоциации отмечают, что полномасштабная война соответствует этим критериям.

"Если такая норма существует, она должна быть применена именно к Украине", – отмечают в НАДПУ, подчеркивая масштаб потерь экономики и промышленности в результате войны.

Несмотря на это, в отчете Еврокомиссии от декабря 2025 года отмечалось, что влияние CBAM на Украину будет "минимальным". В ассоциации считают эти оценки некорректными и не учитывающими военные риски. По их оценкам, Украина может потерять до 5% ВВП уже в 2026 году, а экспорт в ЕС сократится на 7,8%.

Негативные тенденции уже фиксируются: экспорт длинномерного проката в ЕС снизился на 60%, труб – на 44%, а часть предприятий вынуждена сокращать производство и персонал.

В ассоциации призывают активизировать переговоры с ЕС, уточнить оценку влияния CBAM на экономику и пересмотреть подходы к финансированию декарбонизации. Среди возможных решений – использование средств от CBAM для модернизации украинских предприятий. Все эти шаги должны сопровождаться главным решением – временным отсрочкой действия CBAM для Украины, без которой украинская промышленность не сможет адаптироваться к новым правилам.

Ранее Еврокомиссия уже признала, что допустила ошибку в расчетах CBAM для Украины, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы активизировать переговоры об отсрочке. Как заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, уже первые результаты 2026 года показали значительно более сильный негативный эффект, чем ожидалось, поэтому Украина настаивает на том, чтобы в механизме учитывался ее статус как партнера ЕС, а не "третьей страны".

Вас также могут заинтересовать новости: