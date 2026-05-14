Приказали достигать успехов: в ISW оценили шансы россиян до осени захватить весь Донбасс

Мышление Путина все больше отдаляется от реалий поля боя, что приводит к отдаче приказов оккупантам достигать успехов.

Требования Кремля отдать ему весь Донбас не отвечают ситуации на поле боя. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW).

"Преувеличенные территориальные амбиции и агрессивные территориальные требования России полностью противоречат реальности на поле боя", - прокомментировали аналитики сообщения в СМИ о том, что высокопоставленные российские командиры убедили российского диктатора Владимира Путина в возможности захвата всего Донбасса до осени 2026 года.

В ISW отметили, что в настоящее время сделать прогноз о том, когда оккупанты смогут захватить весь Донбас, невозможно.

Из-за замедления темпов продвижения россиян и сложного характера местности, которую контролирует Украина, "нет ясности", способна ли РФ вообще это сделать.

"Российские войска продвинулись лишь на 349,89 кв км в Донецкой области с начала этого года, что составляет 2,63 кв км в день. Украинские укрепления, сложная географическая местность, а также украинские контратаки и ударная кампания средней дальности, которые уже препятствуют российским наступательным операциям по всей линии фронта, делают перспективы захвата Россией оставшейся части Донецкой области весьма туманными", - рассуждают аналитики.

В Институте указали на еще одну деталь - украинские контратаки на юге заставили Россию выбирать между защитой от них и распределением ресурсов и живой силы на приоритетные направления на передовой, в том числе и на Донбассе.

Аналитики отметили успехи украинских военных и указали, что "таким образом, мышление Путина все больше отдаляется от реалий поля боя, что, вероятно, приводит к отдаче приказов российским военным достигать успехов, на которые они не способны".

Вопрос о передаче Донбасса России

О передачи России всего Донбасса для прекращения войны в Украине речи не идет, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что нельзя отдавать Донбасс России. Он подчеркнул, что нельзя "кормить" агрессора территориями, поскольку это чревато плачевными последствиями.

