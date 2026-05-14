'Как хорошее вино': Nvidia больше не будет снижать цены на старые видеокарты

Спрос на GPU сегодня настолько огромный, что даже модели 5-летней давности продолжают стремительно дорожать, но их все равно раскупают.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг неожиданно сравнил старые видеокарты компании с "выдержанным вином". По его словам, спрос на ускорители настолько вырос на фоне ИИ-бума, что даже GPU пятилетней давности продолжают дорожать вместо привычного падения в цене.

Хуанг отметил, что сегодня вычислительные мощности нужны практически каждому дата-центру, работающему с искусственным интеллектом. Из-за этого в дефиците оказались не только самые новые видеокарты, но и более старые модели, передает Wccftech.

"Потребление GPU растет как на дрожжах, и даже те видеокарты, которые мы продавали 4-5 лет назад, сейчас дорожают быстрее хорошего вина. Сегодня это все равно что инвестиции в искусство", – сказал Хуанг.

По его словам, подобная динамика ломает привычную модель рынка электроники: вместо падения стоимости со временем GPU фактически дорожают. Он также добавил, что покупка ускорителей NVIDIA в нынешних условиях все больше напоминает инвестицию.

Схожую ситуацию подтвердили и облачный провайдер CoreWeave. Компания заявила, что спрос на ускорители прошлых поколений, включая H100, H200, L40S и A100, продолжает расти, а доступность новых решений остается ограниченной.

Согласно свежему отчету, Nvidia захватила почти весь рынок видеокарт: более 94% GPU, которые продаются для настольных компьютеров, поставляются именно зеленым. Доля AMD упала до 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

Ранее появилась информация, что в 2026 году Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты. Также компания собирается урезать производство RTX 50xx и перенести следующее поколение игровых GPU.

