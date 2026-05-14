Чем опрыскивать растения от тли: садоводы посоветовали дешевое вредство из аптеки

Это средство отлично заменит агрессивные химические из садоводческих магазинов и обойдется в разы дешевле.

Садовый сезон часто сопровождается такими вредителями, как тля, которые могут быстро уничтожить растения и испортить будущий урожай.

Однако, чтобы ее вытравить, вместо агрессивных химикатов, лучше взять дешевое средство из аптеки, смешать его с водой и опрыскивать растения, пишет Planeta. Речь идет о жидком парафине, который можно купить в ближайшей аптеке, а затем размешать в пропорции 100 мл на 5 л теплой воды.

Перелив раствор в пульверизатор нужно тщательно опрыскать растения, особенно нижнюю сторону листьев, так как именно там чаще всего скапливается тля.

Почему этот метод эффективен

После опрыскивания парафин образует защитный слой, который затрудняет питание вредителей. Этот метод эффективен не только против тли, но и против паутинного клеща и других мелких вредителей.

Садоводы рекомендуют проводить опрыскивание в сухой день без сильного ветра. Лучше всего это делать утром или поздно вечером.

Другие народные средства против тли

Также огородники часто используют для приготовления раствора против вредителей чеснок, лук, крапиву или хвощ, которые отпугивают их своим сильным запахом.

Для приготовления нужно залить 8 л воды примерно 250 г сухих растений или 800 г свежих растений и дать настояться сутки. Процедив жидкость нужно разбавить ее в пропорции один к одному с водой и обработать растения.

Что такое тля

Тля – один из самых сильных вредителей на грядках, потому что она очень быстро размножается и быстро поражает целые растения, образуя большие колонии. Чаще всего она поражает молодые побеги, почки и листья, высасывая сок и ослабляя растение, что приводит к задержке роста и отсутствию урожая.

К тому же ее высокая адаптивность, включая устойчивость к пестицидам, затрудняет борьбу с ней и требует систематического противодействия. Поэтому лучше обрабатывать растения до того, как на них появится тля.

