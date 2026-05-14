Известные компании увольняют тысячи сотрудников ради искусственного интеллекта

Сокращения коснулись, в частности, сотрудников Cisco – американской корпорации, производящей сетевое оборудование.

Компания Cisco сообщила, что сократит около 4000 рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на перенос инвестиций в искусственный интеллект. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на июль в компании работало более 86 тысяч сотрудников. Таким образом, под сокращение попали около 5% персонала.

"В эпоху искусственного интеллекта победят те компании, которые демонстрируют целеустремленность, оперативность и дисциплину, чтобы постоянно перенаправлять инвестиции в сферы, где спрос и долгосрочное создание стоимости наиболее сильны", – заявил генеральный директор компании Чак Роббинс.

Несмотря на сообщение о сокращении персонала, акции компании из Сан-Хосе выросли более чем на 16% в послеторговых торгах. Инвесторы положительно восприняли существенное повышение годового прогноза доходов и рекордный спрос на сетевое оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта.

"Хотя много внимания, вероятно, будет приковано к незначительному сокращению штата, рост акций после закрытия рынка, который мы наблюдаем, на самом деле является результатом того, что капитальные затраты гиперскалеров (крупномасштабных центров обработки данных, – УНИАН) распространяются дальше по цепочке поставок. Этот шаг подтверждает, что эти инвестиции касаются не только чипов", – считает Райан Ли из финансовой компании Direxion.

Отметим, что с начала года акции Cisco выросли на 32%. Сейчас компания осуществляет стратегические инвестиции в кремниевые и оптические технологии, кибербезопасность, а также использование сотрудниками искусственного интеллекта в рамках всего бизнеса.

В текущем финансовом году Cisco уже получила от гиперскалеров заказов на инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 5,3 млрд долларов и повысила свой прогноз по объему заказов за весь год с 5 млрд до 9 млрд долларов.

Какие еще компании сокращают персонал из-за развития ИИ

Cisco – не единственная крупная компания, которая сокращает персонал из-за стремительного развития высоких технологий, в частности, искусственного интеллекта. Недавно Bloomberg сообщил, что General Motors планирует сократить сотни сотрудников в своем подразделении информационных технологий, пытаясь уменьшить расходы и одновременно освободить место для найма сотрудников с навыками в других технологических направлениях.

Сообщалось также, что компания Марка Цукерберга Meta планирует сократить около восьми тысяч рабочих мест на фоне значительных расходов на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта.

Еще ранее Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и некоторые другие компании заявили о намерении сократить более 52 тысяч рабочих мест. Часть из них объясняет это решение экономической неопределенностью и ростом расходов, связанных с инвестициями в искусственный интеллект.

Развитие искусственного интеллекта – прогнозы экспертов

В Международном валютном фонде сообщили, что в развитых странах под влиянием искусственного интеллекта может оказаться около 60% рабочих мест. По словам экспертов, ИИ развивается настолько стремительно, что способен вызвать настоящее "цунами" на рынке труда.

Считается, что существует ряд высокооплачиваемых профессий, которые искусственный интеллект вряд ли сможет заменить в ближайшее время. Наиболее устойчивыми к автоматизации остаются специальности, где требуются человеческое взаимодействие, способность оценивать ситуации и эмоциональный интеллект.

Таким образом, наименее уязвимыми к автоматизации остаются медицинские работники, рабочие специальности (в частности, электрики, сантехники и монтажники), руководящие должности, креативные профессии, а также технические специалисты, которые разрабатывают и управляют системами искусственного интеллекта.

