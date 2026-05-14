Что произойдет с бананом, если его заморозить: назван неожиданный эффект

В морозилке обычный банан меняет не только свою текстуру, но и вкус, а также реакцию нашего организма на него.

Если бананы заморозить, содержание витаминов и клетчатки в них останется прежним, но натуральные сахара будут высвобождаться легче, благодаря чему продукт будет казаться слаще. В результате можно получить простой, вкусный и полезный десерт, пишет Onet.pl.

"Когда банан замерзает, вода в нем превращается в лед, образуя кристаллы, которые разрушают нежные клеточные стенки, отвечающие за твердую структуру фрукта. После извлечения из морозильной камеры и небольшой разморозки мякоть банана больше не восстанавливает свою эластичность – она становится мягкой, кремообразной и напоминает мороженое", – говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что состав такого замороженного банана не меняется – он по-прежнему содержит те же витамины и клетчатку. Однако его вкус и консистенция меняются: замороженный банан легче крошится и быстрее смешивается со слюной, что влияет на восприятие вкуса.

К слову, в издании советуют замораживать бананы уже очищенными и нарезанными кусочками, ведь после замораживания эти фрукты становятся очень твердыми, и их трудно резать ножом.

Чем особенный замороженный банан

Хотя содержание сахара в замороженном банане не увеличивается, фрукт на вкус слаще, отмечается в материале. И объяснили это тем, что низкая температура и более рыхлая структура мякоти позволяют природным сахарам (глюкозе, фруктозе, сахарозе) быстрее высвобождаться во рту. В результате их интенсивнее воспринимают вкусовые рецепторы. Кроме того, холод подавляет восприятие кислотности, что приводит к более выраженной сладости.

Отмечается, что замороженные бананы также влияют на ощущение сытости – главным образом из-за скорости еды и того, как организм ее перерабатывает. Мол, их прохладная, плотная текстура замедляет процесс питания и заставляет дольше держать кусочки во рту. Это дает больше времени для передачи сигналов сытости от пищеварительной системы к мозгу.

"Вот почему многие люди едят замороженные фрукты медленнее, чем свежие, что часто приводит к меньшим порциям. Низкие температуры также могут временно усилить чувство сытости, хотя это не является длительным эффектом. Стоит помнить, что состав банана не меняется, поэтому чувство сытости зависит, прежде всего, от размера порции и общего количества съеденной пищи", – подчеркнули в статье.

Как есть замороженный банан

В издании пояснили, что после замораживания клетчатка в бананах не исчезает, но ее структура и функция в кишечнике меняются. Часть крахмала превращается в так называемый резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а вместо этого попадает в толстый кишечник, где служит пищей для кишечных бактерий. Это может повлиять на чувство сытости и функцию кишечника – эффект зависит от спелости банана и способа размораживания.

"После размораживания мякоть более фрагментирована, поэтому клетчатка оказывает меньшее механическое воздействие, но все же помогает продвигать пищу по кишечнику. Люди с чувствительной пищеварительной системой часто лучше переносят этот способ подачи бананов, хотя большее количество резистентного крахмала может вызвать вздутие живота, поэтому лучше начинать с небольших порций", – отмечается в публикации.

Издание советует сочетать замороженный банан с продуктами, богатыми белком и жиром: йогуртом, сыром или арахисовой пастой. Отмечается, что такое сочетание замедляет усвоение сахара и обеспечивает более стабильное чувство сытости.

"Также учитывайте размер порции: один средний банан содержит около 90–120 ккал и достаточное количество углеводов. Легко переборщить, особенно если есть его как сливки или мороженое. Перед употреблением стоит вынуть банан из морозильной камеры на несколько минут, чтобы он немного размягчился и его было легче жевать", – советует автор.

Ранее УНИАН писал, как правильно заморозить зелень на зиму. Наиболее надежный метод – сухая заморозка с быстрой сушкой. Нужно зелень помыть, просушить в центрифуге или на полотенце, выложить на доску в один слой и заморозить. Через несколько часов ее переложить в пакет. Второй метод – замораживание в масле. Измельченные травы распределяют по формам для льда, заливают оливковым маслом и замораживают. Эти кубики бросают прямо в суп или на сковороду, они одновременно отдают и аромат, и масло.

