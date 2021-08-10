Тропический рай в 6 часах от Киева: почему сейчас самое время открыть для себя Мадейру

Мадейра – край вина, бананов, маракуйи, морепродуктов, вкуснейшего хлеба и невероятных пейзажей. В этом году остров, расположенный в Атлантическом океане, стал как никогда ближе к Украине. УНИАН отправился туда с экспедицией и выяснил, почему сейчас самое время посетить этот тропический рай.

Излюбленные путешественниками страны постепенно открывают свои границы и ослабляют суровые правила въезда, введенные во времена стремительного распространения пандемии коронавируса. Выбор туристических направлений становится столь широким, что быстро принять решение, где провести долгожданный отпуск, практически невозможно.

Ведь хочется, чтобы первое за долгое время путешествие было особенным.

Хочется, чтобы вода в море, а лучше – в океане, была теплой и прозрачной, воздух - не жарким, не сухим, не влажным, а таким, чтобы легко дышалось, чтобы легкие, наконец-то отдохнули от офисных кондиционеров, украинского летнего зноя и автомобильного смога.

При этом, не хочется весь отпуск провести лежнем на пляже, а значит просто необходимо, чтобы поблизости были горы, леса, прогуливаясь по котором можно слушать пение птиц, шум водопадов и шуршание ветра в листве столетних деревьев. Где можно устроить пикник, оставшись один на один с дикой, но совершенно безопасной природой.

Хочется также, чтобы еда в отелях, ресторанах и кафе была свежей, вкусной и в меру экзотичной. Чтобы если рыба, то сегодняшнего улова, а манго, авокадо, бананы и папайя не просто лежали на прилавках, но и росли на деревьях вдоль тропинки на пляж!

И, самое главное, чтобы все это, чего так сильно хочется, находилось не на другом конце света, и чтобы долететь туда можно было без пересадок и не за все деньги мира. Ну, и чтобы по прибытию цены тоже не кусались.

Если вам сейчас, читая этот текст, кажется, что такого места в мире не существует, а автор, по всей видимости, замечтался и сошел с ума, то с экспертизой человека, проведшего в этом самом месте последнюю неделю июля, ответственно заявляю – оно существует.

Встречайте - остров Мадейра – тропический рай посреди Атлантического океана, в шести часах лета от Киева.

Уникальный климат

Сразу стоит уточнить, что климат на Мадейре не тропический, а субтропический. А если еще точнее – климат на Мадейре вещь условная. Микроклиматических зон на острове столько, что каждый мадейриец назовет вам какое-угодно количество этих зон. Более того, попытки выяснить у местных, когда самое лучшее время года для посещения архипелага, также могут завести в тупик.

Один говорит, что идеально - в июле-октябре, другой ответит - в декабре, на рождественские праздники и Новый год, а третий, закурив, прищурив глаза и снизив тон, чтобы, видимо, никто не узнал секретную информацию, которой посчастливилось завладеть мне, и, которой я сейчас делюсь с вами, прошепчет – сейчас.

И будет чертовски прав!

Когда бы вы не приехали на Мадейру - вы приедете в идеальное время. На острове круглый год держится практически одинаковая комфортная температура. Летом – плюс 25 градусов, а зимой столбик термометра "падает" до 20-ти, изредка, в самые холодные зимы, опускаясь ночью до плюс 10 градусов.

Уникальные погодные условия и звание "Острова вечной весны" обеспечиваются двумя течениям, огибающими остров: с юга – Гольфстримом, и с севера – Канарским течением, а также отдаленностью от крупных массивов суши. Более того, южная часть острова надежно защищена от атлантических ветров горной грядой. Поэтому даже в летнее время года на юге Мадейры вода в океане теплее, волны меньше, а ветра мягче, чем на севере.

600 лет туризма

Сам остров был открыт португальскими мореплавателями в начале пятнадцатого века и стал жемчужиной в короне быстрорастущей Império Português – колониальной империи

Португалии. Майдейра остается частью этой некогда огромной страны на правах автономии и сегодня.

Уникальный климат, диковинные растения и фрукты, плодородные почвы и просто невероятная красота острова вселили в души европейских первооткрывателей уверенность в необходимости более длительных и опасных странствий, а саму Мадейру сделали любимым местом для привала с целью отдохнуть, а также запастись провиантом и алкоголем, без которых, как известно, в море не ходят.

Таким образом, уже в пятнадцатом веке на острове сформировались две определяющие особенности, которые невооруженным взглядом заметны и сегодня.

Первое – настоящий культ еды. Ее здесь много, порции обильны, а некоторые вкусы встретятся вам впервые и запомнится навсегда. Именно поэтому к этой вкусной теме мы еще вернемся.

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Второе – это гостеприимство, позитив, радушие и искренняя обходительность местных по отношению к иностранцам. Исторически сложилось, что пришлые не являлись для островитян угрозой, а, наоборот, были источником необходимых ресурсов, денег, знаний и просто интересных историй о жизни за океаном.

Однако годы шли, на смену парусным каравеллам пришли пароходы, Европу охватила промышленная революция, а мир существенно "уменьшился". Поэтому, о "золотых" временах главного перевалочного пункта для морских торговцев и мореплавателей пришлось забыть, а бизнес-модель острова - перестроить.

Благо, слух о живописных пейзажах Мадейры и ее оздоровительном воздухе к этому времени уже прошел по планете, и в девятнадцатом веке к ее берегам начали подходить десятки пароходов, на борту которых, попивая игристое, томились аристократы и буржуа преимущественно из Западной Европы - в первую очередь, из Англии и Германии, - что сделало этот остров одним из первых международных туристических направлений в мире.

Как добраться

Сегодня Мадейра открыта для широкого круга туристов, являясь обязательным пунктом посещения как для опытных путешественников, так и для новичков. С недавних пор прибыть на остров без лишних хлопот, пересадок и по приемлемым ценам могут также жители Украины – на Мадейру из Киева впервые были запущены прямые рейсы.

Полеты выполняются дважды в неделю: каждую субботу и среду.

Важно отметить: чтобы попасть на остров, необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия на остров. Также нужно заполнить специальную форму на сайте madeirasafe.com и продемонстрировать сотрудниками аэропорта сгенерированный QR-код по прибытию, что позволит сократить до считанных минут время прохождения границы.

Сам перелет занимает всего 6 часов, однако, если кто-то боится, что за это время сильно проголодается, а довольствоваться снеками и чипсами особого желания нет, то нужно заказать еду перед вылетом.

Особого удовольствия добавляет и тот факт, что трапеза проходит на высоте более 10 тысяч метров над уровнем моря.

Для того, чтобы познакомится с островом самостоятельно и побывать в каждом его живописном уголке, рекомендую взять в аренду машину. Забронировать авто лучше заранее, что позволит сэкономить, а машина гарантировано будет ждать вас у аэропорта. Цены стартуют от 20-30 евро в сутки.

Найти жилье в пределах 200-300 евро за 6 ночей на острове также не проблема.

Если желания особо заморачиваться с поиском авиабилетов и ночлега нет, то на остров также можно купить путевку от украинских туроператоров, в стоимость которых уже будет включен перелет и проживание. Например, путевки на неделю от украинского туроператора Join Up стартуют от 40000 гривен на двоих.

Прибытие

Какой же на Мадейре воздух!

Впервые ступив на остров и вдохнув поглубже, можно оторопеть. Воздух здесь мягкий, свежий, сладковатый, цветочный – одним словом, невероятный. Как впоследствии выяснилось, за его чистоту и цитрусовую сладость отвечают миллионы цветов и тысячи деревьев, растущих вдоль дорог, в городах, парках и лесах.

Пестрые орхидеи, пышные гортензии, сладкие кусты лаванды, "горящие" ярким огненным цветом тюльпановые деревья, ароматные плюмерию и вербену – эти и многие другие соцветия вы будете встречать на каждом шагу и обязательно нюхать. Невозможно не нюхать.

Воздух на острове не только ароматный, но и целебный. Горы Мадейры густо покрыты шапкой тёмно-зелёных, практически исчезнувших на планете, древнейших лавровых лесов. Эти, заставшие динозавров, леса вместе с солоноватым, легким океанским бризом делают местный воздух по-настоящему оздоровительным.

На третий день пребывания на Мадейре кашель, преследовавший меня в Киеве не первую неделю, окончательно отступил. На острове болеть не принято, для этого есть материк.

Замедлить оздоровительный процесс не смогло даже регулярное употребление на завтрак ледяного арбузного сока в неприличных количествах.

Покинув аэропорт, который с недавних пор носит имя знаменитого на весь мир уроженца острова, футболиста Криштиану Роналду, и, хорошенько подышав, наша небольшая группа киевских журналистов погрузилась в автобус и отправилась в отель, который также назван в честь – угадайте кого? Правильно, Роналду.

В дороге, которая пролегала вдоль побережья, огибая скалы, остров встретил нас закатом, а местные города и поселки – тысячами огоньков, которых становилось все больше, и разгорались они все ярче, чем темнее становилось небо. Светился Санта-Круз, светились Канису и Сан-Гонсалу, но ярче всех сверкал Фуншал.

Раскинувшись на побережье океана вдоль полукруглой бухты, многоярусно протянувшись к горным вершинам, окутанным облаками, вечноцветущая столица Мадейры предстала нам во всей красе.

Фуншал

Фуншал - хоть и курортный город, но таковым не ощущается. Здесь нет суеты, тесноты и шума, присущих многим прибрежным городкам, которые переполнены отдыхающими.

Более того, отличить местного от туриста бывает довольно трудно. И те, и другие наслаждаются городом в одинаковой степени, за чашечкой кофе или никиты – местного освежающего коктейля из мороженого, пива, белого вина и сока маракуйи или ананаса. Вещь!

Благодаря обилию зелени, многочисленным паркам, фонтанам и цветам в городе дышать приятно, а прогуливаться по узеньким улочкам, мощеным белым гранитом с базальтовой отделкой, вдоль белоснежных домиков, окна которых украшены темно-зелеными ставнями, а двери художественно разрисованы, - одно удовольствие.

Поражает и величественная архитектура островного городка. Вдоль широченного бульвара в центре города раскинулась крепость-дворец Сан-Лоренцо, защищавшая марину от пиратских набегов, а доминантным завершением улицы выступает Фуншальский кафедральный собор – готический шедевр начала шестнадцатого века.

Все дороги этого города ведут к местному рынку – строгому двухэтажному зданию, в котором в огромных количествах продаются экзотические фрукты и цветы, пряные специи и свежая рыба. В субботу прилавков на рынке становится вдвое больше, а торговый атриум наполняется музыкой.

Местные продавцы наперебой предлагают попробовать именно у них самую спелую маракую и десятки ее вариаций, самый сладкий банан, папайю, или бананас – что-то среднее между бананом и ананасом как на вкус, так и на вид. По периметру рынка расположились кофейные и питейные заведения, а также прилавки с выпечкой. Все очень вкусное, необычное и манит попробовать, даже если сил есть и пить уже не осталось.

Вдоволь нагулявшись по центру, мы отправились в верхний город - но не пешком, пожалев уставшие ноги, а на канатной дороге, которая ведет от побережья на высоту более 500 метров, где расположился Тропический сад и дворец Монте.

Осмотр парка начинается сверху вниз. Извилистые тропинки сада раскинулись вдоль вековых деревьев и сотни керамических панно, рассказывающих о знаковых событиях истории Португалии. Все сильнее погружаясь в настоящие джунгли, мы наконец-то вышли к озеру и украшающему этот диковинный парк дворцу, со смотровой площадки которого открывается незабываемый вид на город и океан.

Спуститься назад, в нижний город можно разными способами, но наиболее колоритным считается спуск по автомобильной дороге на традиционном тобоггане – деревянных санях, которыми управляют, одетые в белое возчики – каррейрос.

Дельфины, киты, пляжи

Утро воскресенья началось раньше обычного. В этот день нас ждала встреча с дельфинами и китами, которые обитают в водах близ Мадейры. После короткого инструктажа о правилах безопасности, которые сводились к простому "не тупить", мы погрузились на резиновую лодку, заряженную двумя громадными двигателями Suzuki, и отправились из бухты Фуншала на юг - в дикий океан.

Постепенно белоснежный город начал уменьшаться, отдавая больше пространства зеленому, массивному острову, нависшему над океаном, и светлой полоске, в которую в мгновение превратился Фуншал.

Созерцать островные красоты получилось недолго, в считанные минуты после отбытия, раздался голос рулевого: "Дельфины, правый борт!". И тут началось.

Сначала пара дельфинов пронеслась в метре от нашей лодки, вызвав вздохи умиления на борту, которые только усилились, когда один из дельфинов, выпрыгнув из воды, поприветствовал нас.

А затем в одно мгновение огромная стая – состоящая из 20-40, а может и больше маленьких, крупных и средних дельфинов – начала кружить и резвится вокруг нашего катера, и буквально через миг скрылась, устремившись куда-то на восток. Но наша лодка неспроста была оборудована двумя огромными двигателями - мы отправились в погоню.

К сожалению, увидеть китов так и не получилось, но даже без них наше водное путешествие оказалось крайне увлекательным. Настолько, что я даже не могу сказать, сколько оно длилось. Возможно, минут 15, а, может, и пару часов.

Когда мы плыли вдоль побережья назад, кто-то в лодке воскликнул: "Встреча с дельфинами - это заряд счастья на целый год". И это чистая правда.

Поплавать же с дельфинами нам не разрешили, чтобы лишний раз не провоцировать дельфинью семью - в стае, которую нам посчастливилось встретить, было много детенышей.

Однако купаться хотелось.

Поэтому, чтобы освежится и попробовать океан "на вкус", мы бросили якорь у колоссального мыса Кабо Жирао, который, как оказалось, является вторым по высоте в мире.

Здесь стоит рассказать также о местных пляжах, так как купались мы во время нашего путешествия не только выпрыгивая из лодки под различными скалами.

Пляжи на острове есть, их много. Как платные, так и абсолютно бесплатные. Принципиальной разницы между ними нет. В наличии всегда есть чистые туалеты, душ, раздевалки.

Встречаются пляжи базальтовые, каменистые, галечные, пляжи с завезенным песком и местным – вулканическим, имеющим характерный черный цвет.

Как мне показалось, купаться приятней на юге, где вода теплее, волны тише, а ветер мягче, несмотря на то, что местные утверждают, будто никакой разницы нет. Однако, если вы любитель серфинга, то вам точно следует держать путь на север острова.

Важное примечание. Если вам, как и нашей группе, не посчастливилось встретить китов, то до конца отпуска избегайте контактов с соотечественниками, глаза которых как-будто что-то замышляют. Замышляют они, понятно что – испортить вам настроение.

- А вы ходили смотреть дельфинов и китов? - спрашивает меня украинка, перегородившая узенькую улочку Фуншала. Глаза ее что-то замышляли.

- Ходили, китов не встретили, но дельфинов было очень мно…

- А мы видели китов! Сейчас покажу фото и видео, как он своим огромным хвостом бьет по воде!

Бегите! Никаких фото и видео не смотрите. Если хитрые соотечественники перегородили вам дорогу на пляж, то разворачивайтесь и идите в горы. Там тоже хорошо!

Горы

Из семи дней, что мы провели на острове, в горах мы бывали чуть ли не каждый день. Несмотря на то, что остров сравнительно небольшой: 20 на 50 километров, горы здесь разные, с различной флорой, фауной, пейзажами и активностями. Через них также пролегают основные дороги, ведущие с одного конца острова на другой.

Климат в горах существенно отличается от прибрежного. Если на высоте до 500 метров над уровнем моря - настоящие тропики, а из растений доминируют бананы со сладкими сортами винограда, то поднимаясь выше, попадаешь будто в украинские Карпаты, где температура ниже, воздух более влажный, деревья выше, а на лугах пасутся коровы.

Кроме этого, зачастую, дорога вверх лежит через облака, которые неспешно плывут на высоте около 1000 метров. Поэтому, преодолев несколько километров туманного серпантина, забравшись чуть повыше, обязательно оказываешься сверху над уровнем облаков, укрывающих остров мягкой пенкой.

Наше знакомство с мадейрийским горами началось с левад – специальных оросительных каналов, которые тянуться с самых вершин гор к городам, поселкам, садам и плантациям, расположенным на побережье.

Посещение левад – это о неспешной прогулке лавровым лесом с инстаграмными видами на долины, вдоль больших и малых водопадов под пение местных птиц.

Существует несколько официальных маршрутов вдоль левад: как самых простых, так и более сложных и продолжительных, включающих купание у водопадов и скалолазание. И если официальных маршрутов насчитывается не так много, то неофициальных - сотни. Поговаривают, что левады растянулись на тысячи километров.

Максимально проникшись пешими походами, на следующий день мы отправились в однодневный тур по горам и лесам на джипе-кабриолете. Водитель этого внедорожника по имени Хьюго оказался еще тем весельчаком.

Добравшись по головокружительным серпантинам к лесной чаще, которая еще не высохла после ночного дождя, он, воскликнув: "Сейчас начнется то, что я люблю больше всего", устремил своего железного коня под невероятным углом прямиком в тьму леса.

И если по дороге встречалась кочка или импровизированный трамплин, то Хьюго обязательно на него наезжал, подбрасывая свой джип вверх, а вместе с ним и нас.

Преодолев Пику Арейру - одну из главных вершин Мадейры высотой более 1800 метров, где мы сделали небольшой привал, чтобы выпить кофе и полюбоваться облаками сверху вниз, а также в достаточной степени навеселившись от мадерийского лесного бездорожья, Хьюго повез нас на восточную часть острова, где ландшафт приобрел невиданные ранее, пустынные, марсианские цвета, а виды, открывшиеся перед глазами, поражали. Мы достигли мыса Сан-Лоренцо – визитной карточки острова.

Здесь, кстати, обустроено место для пикника и жарки мяса или рыбы. Идеально, ведь после горных путешествий как никогда хочется вкусно поесть и хорошенько выпить.

Еда и вино

На острове фразу "Na Madeira comes bem" вы будет слышать регулярно. Означает она то, что на Мадейре кушают хорошо, и это - чистая правда.

Более того, у местных принято после приветствия обязательно поинтересоваться у своего собеседника, хорошо ли он сегодня поел. Утвердительный ответ не принимается, ведь еще больше, чем трапезничать, мадерийцы любят кормить.

И не пытайтесь спрашивать у официантов насколько большой будет порция еды, которую вы намереваетесь заказать. Она в любом случае будет огромной. Местные просто не понимают, как это, когда еды слишком много. Ее всегда в меру или даже недостаточно.

- Нормальная порция, - улыбаясь ответит официант.

- По-мадерийски "нормальная" или нормальная "нормальная"?

- Нормальная, - заверит он. И, принесет порцию на двоих, а то и троих.

Признаюсь, первые пару дней мы съедали все, не обращая внимание на объемы съеденного.

Потрясающе сочные, немного сладковатые осьминоги с печеной картошкой, рыба-сабля, которую подают с жареным бананом, тунец со сладкой картошкой – бататом, треска с запеченным ананасом, моллюски лапаш в чесночном соусе, шашлыки, которые здесь готовят на лавровых ветках - все хотелось попробовать, почувствовать, проникнуться новыми вкусами.

А какие здесь лепешки! На Мадейре самый вкусный хлеб в мире, гарантирую. Насколько бы мы сытыми ни были, как бы не могли уже смотреть на еду, но лепешки, которые здесь называются bolo do caco, мы обязательно заказывали, а потом еще и просили добавки. Подаются они в растопленном сливочном масле с чесноком. Просто невероятные лепешки. Хочу еще.

А какие здесь десерты с маракуйей!.. Все, хватит о еде.

Давайте про вино.

Правда, вино здесь тоже потрясающее. Белое имеет цитрусовое послевкусие, розовое – клубничное, а красное – лесных ягод. Самым же вкусным является легендарное крепленое вино Мадера, которое зачастую подают к десертам, что со стороны поваров конечно, выглядит, как нечестная игра, но мы им все прощали.

Это вино делают из четырех видов винограда. В зависимости от выбранного сорта получается сладкое, полусладкое, полусухое или сухое. Каждое из них подается к разной еде и непременно украшает общий вкус трапезы.

На острове также делают агуарденте – бренди из сахарного тростника, а также пиво и сидр, необыкновенный вкус которых местные объясняют родниковой горной водой, которая используется в производстве.

Попробовать также стоит и коктейль Понча, который делают в каждом баре острова на основе рома, сока лимона и меда.

Когда после многочасового алкогольного тура, мы, счастливые, ехали по серпантинным дорогам вдоль гор, украшенных молочными облаками, и бескрайнего океана, покрывшегося рябью, стало окончательно ясно, что в этот остров невозможно не влюбиться, и этой любовью непременно нужно делится с теми, кто рядом.

Игорь Орел

Редакция благодарит за помощь в организации поездки туроператора Join Up! и авиакомпанию SkyUp, самолетами которой был осуществлен перелет в обе стороны.

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