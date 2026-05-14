Суд арестовал Ермака с возможностью внесения залога

В случае внесения залога Ермака освободят из-под стражи и наденут электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, передает корреспондент УНИАН.

Согласно решению суда, Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела, в частности с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

Ермак после решения суда в комментарии журналистам сказал, что денег на залог у него нет. "У меня таких денег нет", – отметил он. При этом добавил, что у него достаточно знакомых и друзей, которые помогут внести этот залог в 140 млн гривень.

Ермак подчеркнул, что остается в Украине и будет "продолжать бороться":

"Мне нечего скрывать. Думаю, мой защитник и группа адвокатов будет подавать апелляцию. Мы будем использовать все законные основания для того, чтобы добиваться справедливости и правды".

По его словам, дело в отношении него "совершенно пустое". Он подчеркнул, что все, что происходило во время расследования и судебного процесса, "было под давлением", который длился несколько месяцев. При этом он четко не сказал, кто это давление оказывал, предложив журналистам посмотреть информационное поле.

"Я достаточно сильный человек", – добавил Ермак.

Обновлено в 9:47. Сторона обвинения заявила, что суд удовлетворил все их требования по мере пресечения Ермаку, кроме суммы залога. Залог обвинения просило в размере 180 млн грн.

Что касается подачи стороной обвинения апелляции на решение судьи Виктора Ногачевского, то САП определится с этим, получив полный текст судебного постановления о мере пресечения Ермаку.

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Пресс-служба НАБУ 11 мая отмечала, что о подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины. Речь шла об Андрее Ермаке

По данным НАБУ, дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

По данным НАБУ, в 2018 году "Че Гевара" (по данным СМИ – Алексей Чернышов) вошел в состав учредителей ООО "BLOM DEVELOPMENT". Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

В июне 2020 года к строительству "Династии" привлекли "Карлсона" (по данным СМИ – Тимур Миндич). Также в это время к этому процессу был привлечен еще один участник – "R-2" (согласно данным, обнародованным НАБУ – Андрей Ермак).

По данным НАБУ, участники проекта договорились построить на этой территории четыре частные резиденции для собственного постоянного проживания. Площадь каждой составляла около 1000 квадратных метров. Также предполагалось строительство пятой резиденции, в которой должны были располагаться СПА-зона, бассейн и спортивный зал для пользования всеми участниками проекта. Стоимость строительства одной резиденции, согласно смете, составляла около 2 млн долларов.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.

14 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил журналистам в суде, что у него нет 180 миллионов гривень (именно столько требовала сторона обвинения – УНИАН), чтобы заплатить залог.

При этом он добавил, что у него есть только те средства, которые отражены в его декларации.

