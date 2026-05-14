Светлана Белоножко рассекретила размер своей пенсии: 'Это смешно'

Артистка также рассказала, что сейчас ей приносит дополнительный доход.

Народная артистка Украины, вдова известного певца Виталия Белоножко – Светлана Белоножко – рассказала о размере своей пенсии.

По словам 68-летней артистки, сумма ее ежемесячной выплаты менялась. Но сейчас, по ее словам, она все равно не настолько велика, чтобы на нее можно было прожить.

"Сказать, какая пенсия? Сейчас скажу – 11 600 гривень. Было сначала восемь, потом 10, а сейчас 11 600... Это смешно, конечно. Я думаю, что пенсия должна быть хотя бы $1 тыс. Ну хотя бы", – подчеркнула Светлана на YouTube-канале "Теща Гордона".

Белоножко также добавила, что получает роялти от песен, ведь зарегистрировала права на свои песни и песни покойного мужа, который ушел из жизни в 2024 году.

Напомним, ранее жена покойного Виталия Белоножка показала могилу мужа и обратилась к нему.

"Были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Потом собрались на поминальный обед. Какие же все-таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала, что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", – писала певица.

