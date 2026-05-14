Россия в очередной раз ударила по железной дороге: часть рейсов опаздывает более чем на 5 часов

Российская Федерация в ночь на 14 мая в очередной раз нанесла целенаправленные удары по железной дороге. Пострадал маневровый локомотив в Харьковской области, задерживается ряд поездов, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.
В "Укрзализныце" отметили, что локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и укрылась. Никто не пострадал.
Всего за последние два дня в результате массированных атак было повреждено четыре локомотива "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются
В компании отметили, что из-за последствий атак и влияния боевых действий значительно нарушился график движения поездов. Наибольшая задержка на данный момент фиксируется у поезда №101/102 Николаев – Лозовая, который отстает от графика более чем на 5 часов. Почти на 5 часов задерживается также поезд №21/22 Харьков – Львов.
Существенные задержки имеют и международные рейсы:
- №67/68 Киев – Варшава опаздывает более чем на 4 часа;
- №93/94 Хелм – Харьков – более чем на 2,5 часа;
- №31/32 Пшемысль – Запорожье – более чем на 2 часа.
Кроме того, более чем на час опаздывают международные поезда №197/198 Киев – Ковель, №119/120 Хелм – Днепр-Главный и из-за задержки на границе №705/706 Пшемысль – Киев.
Также с опозданием курсируют поезда:
- №3/4 Ужгород – Днепр (+2:06);
- №721/722 Киев – Харьков (+0:44);
- №39/40 Запорожье – Хуст (+0:43);
- №775/776 Киев – Сумы (+0:36).
В "Укрзализныце" объясняют большинство задержек влиянием боевых действий и последствиями российских атак на инфраструктуру.
Российские удары по "Укрзализныце" – последние новости
13 мая из-за массированных дроновых атак России на инфраструктуру УЗ был поврежден подвижной состав и убиты сотрудники компании. В компании подчеркнули, что "Укрзализныця" стала одной из основных целей врага.
Утром 12 мая враг атаковал объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал машинист поезда.