Россия в очередной раз ударила по железной дороге: часть рейсов опаздывает более чем на 5 часов

Из-за последствий атак и влияния боевых действий график движения поездов был значительно нарушен.

Российская Федерация в ночь на 14 мая в очередной раз нанесла целенаправленные удары по железной дороге. Пострадал маневровый локомотив в Харьковской области, задерживается ряд поездов, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

В "Укрзализныце" отметили, что локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и укрылась. Никто не пострадал.

Всего за последние два дня в результате массированных атак было повреждено четыре локомотива "Укрзализныци".

Видео дня

Какие поезда задерживаются

В компании отметили, что из-за последствий атак и влияния боевых действий значительно нарушился график движения поездов. Наибольшая задержка на данный момент фиксируется у поезда №101/102 Николаев – Лозовая, который отстает от графика более чем на 5 часов. Почти на 5 часов задерживается также поезд №21/22 Харьков – Львов.

Существенные задержки имеют и международные рейсы:

№67/68 Киев – Варшава опаздывает более чем на 4 часа;

№93/94 Хелм – Харьков – более чем на 2,5 часа;

№31/32 Пшемысль – Запорожье – более чем на 2 часа.

Кроме того, более чем на час опаздывают международные поезда №197/198 Киев – Ковель, №119/120 Хелм – Днепр-Главный и из-за задержки на границе №705/706 Пшемысль – Киев.

Также с опозданием курсируют поезда:

№3/4 Ужгород – Днепр (+2:06);

№721/722 Киев – Харьков (+0:44);

№39/40 Запорожье – Хуст (+0:43);

№775/776 Киев – Сумы (+0:36).

В "Укрзализныце" объясняют большинство задержек влиянием боевых действий и последствиями российских атак на инфраструктуру.

Российские удары по "Укрзализныце" – последние новости

13 мая из-за массированных дроновых атак России на инфраструктуру УЗ был поврежден подвижной состав и убиты сотрудники компании. В компании подчеркнули, что "Укрзализныця" стала одной из основных целей врага.

Утром 12 мая враг атаковал объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал машинист поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: