Можно ли поступить в военный вуз без обращения в ТЦК: ответ Минобороны

В ведомстве уточнили, что в ряде случаев абитуриенты могут обращаться непосредственно в военные вузы, а оформление документов происходит уже на месте.

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации изменились отдельные правила поступления в военные высшие учебные заведения. В Министерстве обороны разъяснили, обязательно ли проходить территориальные центры комплектования (ТЦК) перед подачей документов.

В случаях, когда сроки оформления и передачи личных дел через ТЦК и СП уже истекли, абитуриенты могут напрямую обращаться в приемные комиссии военных вузов.

Там отметили, что абитуриенты должны подать заявление о допуске к вступительным экзаменам и конкурсному отбору. В таком случае личные дела оформляются непосредственно в учебном заведении, а ТЦК по месту учета или проживания получает соответствующее уведомление.

Видео дня

Отдельный порядок предусмотрен для кандидатов с временно оккупированных территорий или районов вблизи линии соприкосновения или административной границы.

Такие абитуриенты могут подавать заявления лично, по почте или электронной почте непосредственно в военный вуз. Медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор для них будут проводить уже во время вступительных экзаменов.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, резко возросло количество обращений о нарушении прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации. Как заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, количество обращений о нарушении прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом возросло в 333 раза.

В то же время стало известно, что в Украине разрабатывают новую систему военных контрактов с четкими сроками службы как для новобранцев, так и для действующих военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: