Начало следующей недели принесет украинцам летнее тепло до +27°, – синоптик

В западных областях будет немного прохладнее.

Начало следующей недели принесет украинцам очень теплую погоду с температурой до 27 градусов днем. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли с начала новой недели в Украине может значительно повыситься температура, он отметил, что в целом так и будет.

"В целом мы ожидаем, что с понедельника ночью будет в пределах +9°...+15°, днем – до +21°...+27°. А в западных областях – еще немного прохладнее: там будет +17°...+22°", – рассказал эксперт.

Такие температуры ожидаются 18-19 мая, а с 20 по 24 число ночью так и останется +9°...+15°, а днем уже будет +19°...+26° по всей территории Украины.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни температура в Украине повысится, практически по всей стране будет до 20 градусов тепла и выше.

В то же время о летней жаре пока речь не идет. Кроме того, несмотря на повышение температуры, дожди будут продолжаться и на этой неделе, и в начале следующей.

В частности, на выходных, 16-17 мая, дожди в Украине будут продолжаться, только на юге и в большинстве центральных областей ожидается преимущественно сухая погода. Температура будет повышаться до +19°...+23°.

