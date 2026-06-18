Ryanair будет чаще летать в популярный туристический регион в Италии

Всего в летний сезон 2026 года Ryanair будет летать туда по 83 маршрутам.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о рекордном расширении полетной программы в итальянский регион Эмилия-Романья.

Как говорится на сайте авиакомпании, на фоне решения региональных властей отменить муниципальный налог в размере 6,50 евро в аэропортах Форли, Пармы и Римини с 1 января 2026 года, Ryanair этим летом обеспечит перевозку 700 000 пассажиров (+50%), откроет 9 новых маршрутов и сохранит более 445 рабочих мест в местных аэропортах.

Всего в летний сезон 2026 года Ryanair будет летать по 83 маршрутам из аэропортов региона Эмилия-Романья:

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63 в Болонью, включая один новый в Кастельон (Испания);

3 в Форли, включая два новых в Кальяри (Италия) и Лондон Станстед (Великобритания);

5 в Парму, включая три новых в Тирану (Албания), Реджо-Калабрию (Италия) и Лондон Станстед (Великобритания);

12 в Римини, включая четыре новых во Вроцлав (Польша), Манчестер (Великобритания), Кельн (Германия) и Катанию (Италия).

В авиакомпании добавляют, что Эмилия-Романья стала пятым итальянским регионом – после Абруццо, Калабрии, Фриули-Венеции-Джулии и Сицилии – отменившим подобный пассажирский налог, что позволила Ryanair добавить туда больше рейсов.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее перевозчик объявил о планах резко нарастить количество рейсов в Варшаву, причем это будет касаться обоих аэропортов польской столицы.

Также Ryanair добавил больше новых рейсов из еще одной страны-соседки Украины – Словакии.

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