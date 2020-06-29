Путешествие за границу: Степанов разъяснил, кто может не проходить самоизоляцию

На территории Украины нужно сдать ПЦР-тест.

Лица, которые после пересечения границы или пунктов пропуска на временно оккупированные территории, должны проходить самоизоляцию, могут этого не делать при одном условии. Двухнедельного сидения дома можно избежать, если человек имеет результаты ПЦР-теста, подтверждающих отсутствие коронавірусної инфекции.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают с временно оккупированных территорий сдавать ВНО или поступать в украинские вузы", - рассказал Степанов.

Всем остальным, кто приезжает с временно оккупированных территорий или стран так называемой "красной" зоны, нужно проходить самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома".

"Впрочем, если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется отрицательным, самоизоляцию проходить не нужно", - пояснил министр.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, что в Украине наблюдается существенный рост количества случаев заболевания пневмонией. В частности, и из-за осложнения COVID-19.

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